Zisk lodiarskeho koncernu CMA CGM v 3. kvartáli prudko vzrástol

Marseille 22. novembra (TASR) - Francúzsky lodiarsky koncern CMA CGM zaznamenal v 3. štvrťroku prudký rast zisku, z necelých 600 miliónov v minulom roku vykázala spoločnosť za tohtoročný 3. štvrťrok zisk viac než 5 miliárd USD. Výsledky ovplyvnilo rýchle zotavenie ekonomiky z minuloročného dlhodobého lockdownu, za ktorým nasledoval rast medzinárodného obchodu a s ním výrazné zvýšenie cien v kontajnerovej doprave. Lodiarska spoločnosť zároveň očakáva ešte lepší 4. kvartál, keďže dopyt po lodnej preprave a prepravné sadzby sú naďalej vysoké.



CMA CGM, ktorá patrí k najväčším kontajnerovým spoločnostiam na svete, informovala, že v 3. štvrťroku dosiahla čistý zisk 5,6 miliardy USD (4,97 miliardy eur). V rovnakom období minulého roka vykázala zisk 567 miliónov USD. Jadrový zisk EBITDA vyskočil z 1,7 miliardy na 7,1 miliardy USD.



Ceny v lodnej doprave tlačí nahor prudký rast dopytu po otvorení ekonomiky, ktoré nasledovalo po útlme v prvej polovici minulého roka v dôsledku pandémie nového koronavírusu. Vysoký dopyt zvýšil tlak na prepravné kapacity.



Najväčší kontajnerový prepravca na svete, dánsky Maersk, minulý mesiac uviedol, že problémy budú pretrvávať aj v budúcom roku. "Tlak na prepravné kapacity v oblasti spotrebného tovaru, ktorý zaznamenávame od leta minulého roka, by mohol trvať minimálne do polovice budúceho roka," informovala spoločnosť.



Vzhľadom na tento vývoj a blížiace sa vianočné sviatky CMA CGM predpokladá, že 4. kvartál jej prinesie ešte vyššie zisky. Spoločnosť informovala, že do konca septembra vzrástli jej prepravné kapacity medziročne takmer o 6 %, navyše, výrazne rozšírila svoje aktivity aj mimo lodnej prepravy. Tento rok vytvorila divíziu leteckej nákladnej prepravy a v rámci toho oznámila v novembri objednávku na štyri nákladné lietadlá A350F od spoločnosti Airbus.



Rastúce zisky umožnili CMA CGM zvýšiť objem investícií. K nim patrí aj plánovaná akvizícia prístavného terminálu v Los Angeles za približne 2 miliardy USD.



Firma zároveň oznámila výrazný pokles dlhu. Ten k 30. septembru dosiahol 11,9 miliardy USD. V medziročnom porovnaní tak dlh klesol o 4,9 miliardy USD.



(1 EUR = 1,1271 USD)