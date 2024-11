Zisk lodiarskeho koncernu Hapag-Lloyd klesol o takmer polovicu

Hamburg 14. novembra (TASR) - Nemecký lodiarsky koncern Hapag-Lloyd zaznamenal za deväť mesiacov tohto roka pokles zisku o takmer polovicu, firma však napriek tomu potvrdila nedávno zlepšený odhad vývoja prevádzkového zisku za celý rok. Ako dôvod uviedla vyšší objem prepravy tovarov. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Sme schopní zvýšiť objem prepravy tovaru v porovnaní s minulým rokom," povedal generálny riaditeľ spoločnosti Rolf Habben Jansen s tým, že celoročné výsledky by mali byť dobré. Čo sa týka ďalšieho obdobia, Hapag-Lloyd bude pokračovať v realizácii svojho programu Stratégia 2030.



Čistý zisk Hapag-LLoyd, piateho najväčšieho prepravcu lodných kontajnerov na svete, dosiahol od januára do konca septembra 1,7 miliardy eur. Za rovnaké obdobie minulého roka zaznamenala firma zisk 3,2 miliardy eur.



Výsledky ovplyvnila kríza na Blízkom východe a útoky na obchodné lode v Červenom mori. Hapag-Lloyd patrí k skupine prepravných spoločností, ktoré pre útoky jemenských povstalcov na obchodné lode v Červenom mori presmerovali svoje plavidlá z pôvodnej výhodnej trasy cez Suezský prieplav na omnoho dlhšiu trasu okolo Mysu dobrej nádeje na juhu Afriky. Táto trasa trvá lodiam o dva až tri týždne dlhšie, čo pre firmy znamená výrazný rast nákladov.



Zisk pred úrokmi a daňami (EBIT) klesol o 36 % na 1,8 miliardy eur a zisk pred úrokmi, daňami, odpismi a amortizáciou (EBITDA) o 21 % na 3,3 miliardy eur.



Firma však zároveň ponechala v platnosti zlepšenú prognózu o vývoji EBIT a EBITDA za celý rok 2024. Nová prognóza z 24. októbra poukazuje na celoročný EBIT na úrovni 2,2 miliardy až 2,6 miliardy eur a EBITDA v rozmedzí od 4,2 miliardy do 4,6 miliardy eur. Ak by prepravná spoločnosť dosiahla takéto zisky, zaznamenala by výsledky približne na úrovni minulého roka.