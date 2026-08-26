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Zisk londýnskeho letiska Gatwick pre vojnu v Iráne klesol o pätinu
Letisko v prvom polroku obslúžilo 19,1 milióna cestujúcich, čo bol medziročný pokles o 4,7 %.
Autor TASR
Londýn 26. augusta (TASR) - Zisk londýnskeho letiska Gatwick v prvom polroku klesol takmer o pätinu. Cez jeho terminály totiž prešlo menej cestujúcich v dôsledku toho, že vojna v Iráne zasiahla medzinárodnú dopravu. Letisko vykázalo za prvých šesť mesiacov roka zisk pred zdanením v objeme 136,5 milióna libier (159,56 milióna eur). Išlo o 18-percentný pokles zo sumy 166,2 milióna GBP v rovnakom období pred rokom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Letisko v prvom polroku obslúžilo 19,1 milióna cestujúcich, čo bol medziročný pokles o 4,7 %. Počet cestujúcich na diaľkových linkách sa v dôsledku konfliktu na Blízkom východe znížil o 9,2 %. Počet cestujúcich na krátke trasy sa zmenšil o 3,9 %.
Druhé najrušnejšie letisko vo Veľkej Británii uviedlo, že dopyt cestujúcich bol ovplyvnený obavami o dodávky leteckého paliva počas vojny. Zdôraznilo však, že doteraz nenastal nijaký nedostatok.
„Napriek náročnému geopolitickému a ekonomickému prostrediu si letisko Gatwick naďalej počína dobre,“ zhodnotil jeho generálny riaditeľ Pierre Hugues-Schmit. Prevádzkový zisk letiska v prvom polroku vzrástol o 5 % na 197,2 milióna GBP a tržby stúpli o 4,8 % na 515,2 milióna GBP.
(1 EUR = 0,8555 GBP)
Letisko v prvom polroku obslúžilo 19,1 milióna cestujúcich, čo bol medziročný pokles o 4,7 %. Počet cestujúcich na diaľkových linkách sa v dôsledku konfliktu na Blízkom východe znížil o 9,2 %. Počet cestujúcich na krátke trasy sa zmenšil o 3,9 %.
Druhé najrušnejšie letisko vo Veľkej Británii uviedlo, že dopyt cestujúcich bol ovplyvnený obavami o dodávky leteckého paliva počas vojny. Zdôraznilo však, že doteraz nenastal nijaký nedostatok.
„Napriek náročnému geopolitickému a ekonomickému prostrediu si letisko Gatwick naďalej počína dobre,“ zhodnotil jeho generálny riaditeľ Pierre Hugues-Schmit. Prevádzkový zisk letiska v prvom polroku vzrástol o 5 % na 197,2 milióna GBP a tržby stúpli o 4,8 % na 515,2 milióna GBP.
(1 EUR = 0,8555 GBP)