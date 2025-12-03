< sekcia Ekonomika
Zisk Macy‘s v 3. štvrťroku klesol
Autor TASR
New York 3. decembra (TASR) - Americká spoločnosť Macy‘s, ktorá prevádzkuje rovnomenný obchodný dom aj obchody Bloomingdale‘s a kozmetický reťazec Bluemercury, oznámila pokles zisku za 3. štvrťrok finančného roka 2025/2026. Ale jej porovnateľné tržby vzrástli, takže sa zdá sa, že rozsiahla reštrukturalizácia začína prinášať výsledky. TASR o tom informuje na základe správ AP a RTTNews.
Zisk spoločnosti Macy‘s za tri mesiace do konca októbra 2025 klesol na 11 miliónov USD (9,47 milióna eur) alebo 4 centy na akciu z 28 miliónov USD alebo 10 centov/akcia v rovnakom období minulého roka. Upravený zisk bez jednorazových položiek dosiahol 9 centov na akciu. To prekvapilo analytikov, ktorí v 3. štvrťroku očakávali stratu 13 centov na akciu.
Tržby spoločnosti za toto obdobie mierne klesli na 4,71 miliardy USD z vlaňajších 4,73 miliardy USD, čo odráža zatvorenie stratových predajní. Ale prekonali prognózy analytikov, ktorí očakávali za 3. štvrťrok tržby len vo výške 4,55 miliardy dolárov. Takzvané porovnateľné tržby v obchodoch otvorených viac ako rok sa pritom zvýšili o 3,2 %.
To je dobrý výsledok v náročnom prostredí v USA po zavedení ciel, ktoré zdvihli ceny mnohých produktov. Zdá sa však, že spotrebitelia zostali odolní, o čom svedčí solídny štart vianočnej nákupnej sezóny, ktorá sa začala minulý týždeň po Dni vďakyvzdania (27. 11.).
Spoločnosť Macy‘s zatvorila neziskové predajne a zároveň výrazne investovala do modernizácie svojej rovnomennej značky a posilnenia zákazníckeho servisu. Zdá sa, že tieto zmeny prinášajú ovocie.
Macy‘s teraz očakáva za celý rok do konca januára 2026 zisk na akciu v rozmedzí 2 a 2,20 USD, čo je výrazne viac ako predchádzajúci výhľad 1,70 až 2,05 USD na akciu. A predpokladá ročné tržby v pásme 21,47 až 21,62 miliardy USD, čo je nárast oproti predchádzajúcemu výhľadu 21,15 až 21,45 miliardy USD.
(1 EUR = 1,1614 USD)
Spoločnosť Macy's zatvorila neziskové predajne a zároveň výrazne investovala do modernizácie svojej rovnomennej značky a posilnenia zákazníckeho servisu. Zdá sa, že tieto zmeny prinášajú ovocie.
