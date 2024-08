Zisk Maersk v 2. štvrťroku klesol pre problémy v Červenom mori

Kodaň 7. augusta (TASR) - Dánska spoločnosť Maersk, najväčší prepravca lodných kontajnerov na svete, oznámila za 2. štvrťrok 2024 pokles čistého zisku o 45 %. Dôvodom sú úroky na nákladné lode v Červenom mori, ktoré prinútili lodné spoločnosti vyhýbať sa Suezskému prieplavu a zvoliť si dlhšiu trasu okolo južnej Afriky. To viedlo k vyšším prevádzkovým nákladom. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Cez Červené more bežne mieri zhruba 12 % svetového obchodu. Jemenskí militanti s podporou Iránu útočia dronmi a raketami na lode v Červenom mori od vlaňajšieho novembra. Odôvodňujú to solidaritou s Palestínčanmi počas vojny v Gaze.



Čistý zisk Maersk za tri mesiace do konca júna 2024 klesol medziročne o 45,1 % na 798 miliónov USD (731,10 milióna eur) z 1,45 miliardy USD pred rokom. Prevádzkový zisk spoločnosti sa znížil o 26 % na 2,14 miliardy USD a tržby klesli o 2 % na 12,77 miliardy USD.



Situácia v Červenom mori vedie k pokračujúcemu tlaku na globálne dodávateľské reťazce. Očakáva sa, že tieto podmienky pretrvajú po zvyšok roka, uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ Maersk Vincent Clerc.



Spoločnosť pritom zaznamenala nárast objemu vo všetkých segmentoch, ale tlaky vyplývajúce z krízy v Červenom mori tento rast zatienili.



Zvýšené sadzby za prepravu a narušenie dodávateľského reťazca zdvihli náklady, čo ovplyvnilo hospodársky výsledok spoločnosti aj napriek zlepšeniu prevádzky.



Maersk napriek tomu zvýšil svoj výhľad na rok 2024 vďaka silnému dopytu na trhu, aj keď geopolitické napätie naďalej ovplyvňuje jeho ziskovosť.



(1 EUR = 1,0915 USD)