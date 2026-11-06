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Zisk majiteľa British Airways v treťom kvartáli klesol o viac ako 12 %
Zisk IAG po zdanení za júl až september klesol na 1,23 miliardy eur z úrovne 1,4 miliardy eur, na ktorej bol v rovnakom období minulého roka, uviedla skupina v piatok.
Autor TASR
Madrid 6. novembra (TASR) - Čistý zisk španielskej spoločnosti IAG, ktorá je vlastníkom aerolínií British Airways a Iberia, v treťom štvrťroku klesol o viac ako 12 %. Dôvodom boli prudko rastúce náklady na palivo a narušenia letovej prevádzky pre konflikt na Blízkom východe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Zisk IAG po zdanení za júl až september klesol na 1,23 miliardy eur z úrovne 1,4 miliardy eur, na ktorej bol v rovnakom období minulého roka, uviedla skupina v piatok. Náklady spoločnosti na palivo totiž v treťom kvartáli vzrástli o viac ako 30 %. „Účet za palivo za rok 2026... sa bude blížiť k deviatim miliardám eur,“ povedal novinárom finančný riaditeľ José Antonio Barrionuevo.
Tržby skupiny IAG, do ktorej patria aj aerolínie Aer Lingus a dopravca Vueling, v treťom kvartáli vzrástli o 4,5 % na sumu 9,74 miliardy eur. Generálny riaditeľ IAG Luis Gallego uviedol, že spoločnosť má za sebou „štvrťrok, v ktorom preukázala odolnosť... napriek veľmi vysokej cene leteckého paliva a viacerým jednorazovým narušeniam“.
Pokiaľ ide o ceny leteniek, Gallego povedal, že „je ťažké predpovedať, čo sa stane v budúcom roku“. „Ceny budú závisieť od kapacity konkurencie a od dopytu. Situáciu preto veľmi pozorne sledujeme,“ dodal.
Zisk IAG po zdanení za júl až september klesol na 1,23 miliardy eur z úrovne 1,4 miliardy eur, na ktorej bol v rovnakom období minulého roka, uviedla skupina v piatok. Náklady spoločnosti na palivo totiž v treťom kvartáli vzrástli o viac ako 30 %. „Účet za palivo za rok 2026... sa bude blížiť k deviatim miliardám eur,“ povedal novinárom finančný riaditeľ José Antonio Barrionuevo.
Tržby skupiny IAG, do ktorej patria aj aerolínie Aer Lingus a dopravca Vueling, v treťom kvartáli vzrástli o 4,5 % na sumu 9,74 miliardy eur. Generálny riaditeľ IAG Luis Gallego uviedol, že spoločnosť má za sebou „štvrťrok, v ktorom preukázala odolnosť... napriek veľmi vysokej cene leteckého paliva a viacerým jednorazovým narušeniam“.
Pokiaľ ide o ceny leteniek, Gallego povedal, že „je ťažké predpovedať, čo sa stane v budúcom roku“. „Ceny budú závisieť od kapacity konkurencie a od dopytu. Situáciu preto veľmi pozorne sledujeme,“ dodal.