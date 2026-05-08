< sekcia Ekonomika
Zisk materskej firmy British Airways v prvom štvrťroku stúpol
Čistý zisk spoločnosti IAG v minulom roku vzrástol o 22 % na 3,34 miliardy eur.
Autor TASR
Londýn 8. mája (TASR) - Spoločnosť IAG, ktorá je materskou firmou britského leteckého dopravcu British Airways a španielskej leteckej spoločnosti Iberia, v piatok uviedla, že vojna na Blízkom východe zníži jej celoročný zisk napriek silnému prvému kvartálu.
„Zatiaľ čo prvý štvrťrok nebol konfliktom na Blízkom východe príliš ovplyvnený, očakávame, že vojna bude mať výraznejší vplyv počas zvyšku roka, keďže sa začne prejavovať rast cien paliva,“ uviedla IAG vo vyhlásení o hospodárskych výsledkoch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Ceny ropy od začiatku americko-iránskej vojny, ktorá sa rozhorela koncom februára, prudko vzrástli, čo viedlo k oveľa vyšším nákladom na letecké palivo. Spoločnosť IAG, ktorá vlastní aj írskeho leteckého dopravcu Aer Lingus a španielsku leteckú firmu Vueling, uviedla, že jej čistý zisk v prvom kvartáli medziročne vzrástol o 71 % na 301 miliónov eur. Tržby IAG za január až marec stúpli o 1,9 % na 7,18 miliardy eur.
Generálny riaditeľ spoločnosti Luis Gallego uviedol, že zlepšenie odráža silný dopyt zo strany cestujúcich. „V súčasnosti nevidíme žiadne problémy s dostupnosťou pohonných látok na našich hlavných trhoch,“ dodal.
Čistý zisk spoločnosti IAG v minulom roku vzrástol o 22 % na 3,34 miliardy eur, a to najmä vďaka nižším nákladom na palivá.
„Zatiaľ čo prvý štvrťrok nebol konfliktom na Blízkom východe príliš ovplyvnený, očakávame, že vojna bude mať výraznejší vplyv počas zvyšku roka, keďže sa začne prejavovať rast cien paliva,“ uviedla IAG vo vyhlásení o hospodárskych výsledkoch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Ceny ropy od začiatku americko-iránskej vojny, ktorá sa rozhorela koncom februára, prudko vzrástli, čo viedlo k oveľa vyšším nákladom na letecké palivo. Spoločnosť IAG, ktorá vlastní aj írskeho leteckého dopravcu Aer Lingus a španielsku leteckú firmu Vueling, uviedla, že jej čistý zisk v prvom kvartáli medziročne vzrástol o 71 % na 301 miliónov eur. Tržby IAG za január až marec stúpli o 1,9 % na 7,18 miliardy eur.
Generálny riaditeľ spoločnosti Luis Gallego uviedol, že zlepšenie odráža silný dopyt zo strany cestujúcich. „V súčasnosti nevidíme žiadne problémy s dostupnosťou pohonných látok na našich hlavných trhoch,“ dodal.
Čistý zisk spoločnosti IAG v minulom roku vzrástol o 22 % na 3,34 miliardy eur, a to najmä vďaka nižším nákladom na palivá.