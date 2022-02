Zisk Meta Platforms zaostal za odhadmi, akcie prudko klesli

Menlo Park 3. februára (TASR) - Firma Meta Platforms, materská spoločnosť sociálnej siete Facebook, oznámila za 4. kvartál pokles zisku, pričom výsledky zároveň zaostali za očakávaniami trhov. Navyše, spoločnosť zverejnila, že prvýkrát zaznamenala medzikvartálny pokles počtu každodenných aktívnych používateľov a v 1. kvartáli tohto roka očakáva slabší vývoj tržieb. To sa odrazilo na vývoji akcií Meta Platforms, ktoré po oznámení výsledkov klesli o viac než 20 %.



Meta Platforms informovala, že zisk vo 4. kvartáli dosiahol 10,29 miliardy USD (9,09 miliardy eur), čo na akciu predstavuje 3,67 USD. Vo 4. štvrťroku predchádzajúceho roka dosiahla firma zisk 11,22 miliardy USD (3,88 USD/akcia). Zaostala tak za očakávaniami analytikov oslovených agentúrou Reuters, ktorí počítali s poklesom zisku na akciu iba na 3,84 USD.



Tržby spoločnosti dosiahli 33,67 miliardy USD, čo medziročne predstavuje rast o 20 %. V tomto ukazovateli tak vlastník Facebooku prekonal očakávania analytikov, ktorí počítali s rastom tržieb na 33,41 miliardy USD.



Na druhej strane, Meta Platforms zverejnila, že v 1. kvartáli tohto roka by sa tržby mali pohybovať od 27 miliárd do 29 miliárd USD. Analytici pritom počítali s tržbami za 1. kvartál vyše 30 miliárd USD.



(1 EUR = 1,1323 USD)