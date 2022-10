Zisk Microsoftu v 1.kvartáli klesol o 14 %,ale prekonal predpoveď trhu

Redmond 26. októbra (TASR) - Zisk Microsoftu v 1. kvartáli prebiehajúceho fiškálneho roka 2022/2023 klesol, ale mierne prekonal očakávania trhu. Akcie koncernu sa však v predĺženom obchodovaní oslabili takmer o 6 % pre slabé vyhliadky cloudovej divízie.



Zisk za tri mesiace od júla do septembra sa znížil o 14 % na 17,56 miliardy USD (17,81 miliardy eur) alebo 2,35 USD na akciu z 20,51 miliardy USD alebo 2,71 USD na akciu v rovnakom období pred rokom. Analytici v priemere počítali so ziskom 2,30 USD na akciu.



Tržby medziročne vzrástli o 10,6 % na 50,12 miliardy USD zo 45,32 miliardy USD, pričom analytici prognózovali 49,61 miliardy USD.



Rast tržieb cloudovej služby Azure sa spomalil na 35 %, sčasti pre negatívny vplyv silného dolára, pričom analytici počítali so zvýšením o 36,4 %. Bez započítania vplyvu výmenných kurzov tržby Azure stúpli o 42 %. Koncern predpokladá, že rast tržieb Azure sa bude ďalej spomaľovať.



Microsoft očakáva v 2. kvartáli prebiehajúceho fiškálneho roka 2022/2023 (od októbra do decembra 2022) tržby v pásme 52,35 miliardy USD až 53,35 miliardy USD. Analytici predpovedali až 56,05 miliardy USD.



(1 EUR = 0,9861 USD)