Zisk módneho domu Hugo Boss vlani klesol, problémy očakáva naďalej

Berlín 5. marca (TASR) - Nemecká luxusná značka Hugo Boss zaznamenala v minulom roku pokles čistého zisku o vyše desatinu. Výsledky v nemalej miere ovplyvnili dlhotrvajúce protivládne protesty v Hongkongu, čiastočne však aj zvýšené náklady.



Vedenie spoločnosti informovalo, že čistý zisk dosiahol vlani 205,11 milióna eur, zatiaľ čo v roku 2018 to bolo 236,15 milióna eur. To znamená pokles o viac než 13 %.



Výsledok je horší v porovnaní s odhadmi analytikov, ako aj v porovnaní s odhadmi samotnej firmy. Analytici počítali s čistým ziskom na úrovni 220,3 milióna eur a spoločnosť Hugo Boss očakávala, že pokles dosiahne percentuálne jednociferné číslo.



Tržby sa zvýšili z 2,8 miliardy na 2,88 miliardy eur. Na druhej strane, prevádzkový zisk EBIT (zisk pred úrokmi a daňami) klesol z 346,81 milióna eur na 344,5 milióna eur.



Spoločnosť zároveň uviedla, že čo sa týka výsledkov za tohtoročný 1. kvartál, očakáva výrazný negatívny vplyv nového koronavírusu, najmä v Ázii. Vírus však podľa firmy do určitej miery ovplyvní aj jej biznis na ďalších kľúčových trhoch.



K normalizácii situácie by mohlo podľa spoločnosti dôjsť do polovice roka, stále však počíta s nemalými dôsledkami koronavírusu na celoročné výsledky. Dôvodom je zatvorenie veľkého počtu obchodov v Číne a navyše, v prípade tých, ktoré ostali otvorené, predaj výrazne klesol.