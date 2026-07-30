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Zisk módneho domu Prada sa v prvom polroku oslabil o 15 %
Maloobchodné tržby značky Prada sa v prvom štvrťroku zvýšili o 3,3 % a v druhom kvartáli o 6,3 %, k čomu prispelo zlepšenie v Amerike, Japonsku a ázijsko-tichomorskom regióne.
Autor TASR
Miláno 30. júla (TASR) - Čistý zisk talianskeho módneho domu Prada v prvom polroku tohto roka klesol o 15 % na 327 miliónov eur, pričom firma to označila za dôsledok narušeného makroekonomického prostredia. Firma, ktorá vlastní aj značky Miu Miu a Versace, však zaznamenala rast tržieb o 11 % na 3 miliardy eur. Milánsky módny dom uviedol, že jeho výsledky sú dobré vzhľadom na všeobecné oslabenie sektora luxusných tovarov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Vo svete neexistuje žiadny zjavný rastový trend,“ povedal analytikom generálny riaditeľ spoločnosti Prada Andrea Guerra. „V niektorých krajinách existuje, ale nie na celom svete,“ upozornil. „Hoci prostredie zostáva narušené, sme si istí silou našich značiek a ich dlhodobým potenciálom,“ dodal však šéf módneho domu.
Maloobchodné tržby značky Prada sa v prvom štvrťroku zvýšili o 3,3 % a v druhom kvartáli o 6,3 %, k čomu prispelo zlepšenie v Amerike, Japonsku a ázijsko-tichomorskom regióne. Tržby značky Miu Miu, ktorá bola v ostatných rokoch hnacou silou predaja, vzrástli v prvom polroku o 2,5 %. Výkonnosť značky Versace, ktorú Prada získala v minulom roku, bola „v súlade s očakávaniami“, uviedla spoločnosť a dodala, že značka sa zameriava na zlepšenie kvality a maloobchodného predaja.
„Vo svete neexistuje žiadny zjavný rastový trend,“ povedal analytikom generálny riaditeľ spoločnosti Prada Andrea Guerra. „V niektorých krajinách existuje, ale nie na celom svete,“ upozornil. „Hoci prostredie zostáva narušené, sme si istí silou našich značiek a ich dlhodobým potenciálom,“ dodal však šéf módneho domu.
Maloobchodné tržby značky Prada sa v prvom štvrťroku zvýšili o 3,3 % a v druhom kvartáli o 6,3 %, k čomu prispelo zlepšenie v Amerike, Japonsku a ázijsko-tichomorskom regióne. Tržby značky Miu Miu, ktorá bola v ostatných rokoch hnacou silou predaja, vzrástli v prvom polroku o 2,5 %. Výkonnosť značky Versace, ktorú Prada získala v minulom roku, bola „v súlade s očakávaniami“, uviedla spoločnosť a dodala, že značka sa zameriava na zlepšenie kvality a maloobchodného predaja.