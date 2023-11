Zisk módneho domu Ralph Lauren klesol menej, ako trhy očkávali

New York 8. novembra (TASR) - Americký módny dom Ralph Lauren vykázal za 2. štvrťrok svojho finančného roka 2023/24 pokles zisku. Ale menší, ako mu predpovedali analytici z Wall Street. Prispela k tomu mladšia, bohatšia zákaznícka základňa v USA, ktorá pokračovala v nakupovaní drahých tričiek a svetrov. To signalizuje stabilný dopyt pred kľúčovou vianočnou sezónou. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Zisk spoločnosti Ralph Lauren za tri mesiace do konca septembra 2023 klesol na 146,9 milióna USD (137,47 milióna eur) alebo 2,19 USD na akciu zo 150,5 milióna USD alebo 2,18 USD na akciu v 2. štvrťroku minulého roka.



Upravený zisk bez mimoriadnych položiek dosiahol 2,10 USD na akciu, pričom analytici očakávali zisk 1,93 USD na akciu.



Tržby módneho domu v uplynulom štvrťroku vzrástli o 3,2 % na 1,63 miliardy USD z vlaňajších 1,58 miliardy USD v porovnaní s prognózou analytikov na úrovni 1,61 miliardy USD..



K nárastu tržieb Ralph Lauren prispel on-line predaj aj tzv. kamenné obchody. Aj odbyt v Číne sa výrazne zotavil, pričom tržby v 2. štvrťroku vyskočili o viac ako 20 %, aj keď ostatné luxusné firmy zápasili so slabým dopytom na tomto trhu.



Spoločnosť do značnej miery zachovala svoju prognózu ročných tržieb a očakáva, že vo fiškálnom roku do konca marca 2024 stúpnu tržby o 1 - 2 %. V 3. štvrťroku (október - december) predpovedá tiež nárast tržieb približne o 1 % až 2 %.



(1 EUR = 1,0686 USD)