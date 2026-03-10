< sekcia Ekonomika
Zisk módnej značky Hugo Boss vo 4. štvrťroku stúpol
Vo výhľade na tento rok je spoločnosť Hugo Boss opatrná. Očakáva, že jej prevádzkový zisk sa zníži na úroveň 300 miliónov až 350 miliónov eur z vlaňajších 391 miliónov eur.
Autor TASR
Metzingen 10. marca (TASR) - Nemecká módna značka Hugo Boss vo štvrtom kvartáli minulého roka dosiahla vďaka zníženiu nákladov rast zisku. Čistý zisk firmy patriaci akcionárom stúpol o 30 % na 109 miliónov eur z úrovne 84 miliónov eur v rovnakom štvrťroku predošlého roka. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Zisk spoločnosti na akciu za október až december sa zvýšil na 1,57 eura z úrovne 1,21 eura, na ktorej bol v záverečnom kvartáli roka 2024. Zisk koncernu pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) sa v záverečných troch mesiacoch vlaňajška medziročne posilnil len mierne, a to o 1 % na sumu 276 miliónov eur.
Vo výhľade na tento rok je spoločnosť Hugo Boss opatrná. Očakáva, že jej prevádzkový zisk sa zníži na úroveň 300 miliónov až 350 miliónov eur z vlaňajších 391 miliónov eur.
Zisk spoločnosti na akciu za október až december sa zvýšil na 1,57 eura z úrovne 1,21 eura, na ktorej bol v záverečnom kvartáli roka 2024. Zisk koncernu pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) sa v záverečných troch mesiacoch vlaňajška medziročne posilnil len mierne, a to o 1 % na sumu 276 miliónov eur.
Vo výhľade na tento rok je spoločnosť Hugo Boss opatrná. Očakáva, že jej prevádzkový zisk sa zníži na úroveň 300 miliónov až 350 miliónov eur z vlaňajších 391 miliónov eur.