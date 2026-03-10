Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zisk módnej značky Hugo Boss vo 4. štvrťroku stúpol

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Hana Štefánková

Vo výhľade na tento rok je spoločnosť Hugo Boss opatrná. Očakáva, že jej prevádzkový zisk sa zníži na úroveň 300 miliónov až 350 miliónov eur z vlaňajších 391 miliónov eur.

Autor TASR
Metzingen 10. marca (TASR) - Nemecká módna značka Hugo Boss vo štvrtom kvartáli minulého roka dosiahla vďaka zníženiu nákladov rast zisku. Čistý zisk firmy patriaci akcionárom stúpol o 30 % na 109 miliónov eur z úrovne 84 miliónov eur v rovnakom štvrťroku predošlého roka. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.

Zisk spoločnosti na akciu za október až december sa zvýšil na 1,57 eura z úrovne 1,21 eura, na ktorej bol v záverečnom kvartáli roka 2024. Zisk koncernu pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) sa v záverečných troch mesiacoch vlaňajška medziročne posilnil len mierne, a to o 1 % na sumu 276 miliónov eur.

