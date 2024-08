Zisk módnej značky Salvatore Ferragamo klesol v 1. polroku o vyše 40 %

Miláno 2. augusta (TASR) - Prevádzkový zisk talianskeho výrobcu luxusného tovaru Salvatore Ferragamo klesol v 1. polroku tohto roka o viac než 40 %. To znamená, že aj tento rok pokračuje v podobnom trende, aký spoločnosť zaznamenala vlani. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Rodinná firma známa svojou koženou obuvou a kabelkami tento týždeň uviedla, že jej zisk pred úrokmi a daňami (EBIT) dosiahol v 1. polroku tohto roka 28 miliónov eur. Medziročne tak klesol o 41 %.



Vývoj zisku je tak podobný ako v minulom roku. Aj v roku 2023 zaznamenala spoločnosť Salvatore Ferragamo pokles EBIT o vyše 40 %, pričom dosiahol 72 miliónov eur. Napriek tomu výsledky prekonali očakávania analytikov, ktorí za 1. polrok predpokladali pokles zisku na 20 miliónov eur.



V poklese pokračujú aj tržby. V minulom roku klesli o 7,6 %, v 1. polroku tohto roka pokles dosiahol približne 11 %. Firma uviedla, že finančné výsledky najmä v 2. kvartáli výrazne ovplyvnilo nepriaznivé spotrebiteľské prostredie, a to zvlášť v oblasti Ázie a Tichomoria. To prekonalo pozitívne výsledky na niektorých iných trhoch.