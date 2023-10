Zisk Morgan Stanley v 3. kvartáli klesol, ale prekonal očakávania

New York 18. októbra (TASR) - Zisk americkej banky Morgan Stanley sa v 3. kvartáli znížil, ale prekonal očakávania Wall Street.



Zisk za tri mesiace od júla do konca septembra klesol na 2,26 miliardy USD (2,14 miliardy eur) alebo 1,38 USD na akciu z 2,49 miliardy USD alebo 1,47 USD na akciu v rovnakom období pred rokom. Analytici v priemere počítali so ziskom 1,22 USD na akciu.



Výnosy medziročne stúpli o 2,2 % na 13,27 miliardy USD z 12,99 miliardy USD, pričom analytici prognózovali 13,23 miliardy USD. Výnosy v segmente investičného bankovníctva padli o 27 % na 938 miliónov USD, v segmente správy majetku však vzrástli takmer o 5 % na 6,4 miliardy USD.



"Aj keď trhové prostredie bolo aj v tomto štvrťroku zmiešané, firma dosiahla dobré výsledky," uviedol výkonný riaditeľ banky James Gorman. Ocenil výsledky v segmente obchodovania s akciami a dlhopismi a dodal, že výnosy v segmente správy majetku a investícií vzrástli.



Globálna aktivita v oblasti fúzií a akvizícií ani v 3. štvrťroku nevykazovala výraznejšie signály zlepšenia takmer po dvojročnom útlme. Vysoké úrokové sadzby, protimonopolné vyšetrovania a neistota týkajúca sa ekonomických a geopolitických vyhliadok má negatívny vplyv na fúzie a akvizície.



Negatívny vplyv na zisk mal aj nárast rezerv na krytie úverových strát. V uplynulom kvartáli si banka na to odložila 134 miliónov USD po 35 miliónoch USD v rovnakom období pred rokom.



(1 EUR = 1,0569 USD)