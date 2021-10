Zisk Morgan Stanley vzrástol, potiahli ho fúzie a akvizície

New York 14. októbra (TASR) - Americká banka Morgan Stanley zaznamenala za 3. kvartál výrazný rast tržieb a zisku, pričom prekonala očakávania trhov. Výsledky banky podporila najmä vysoká aktivita v oblasti fúzií a akvizícií.



Ako uviedla agentúra Reuters, Morgan Stanley dosiahla za 3. štvrťrok čistý zisk na úrovni 3,58 miliardy USD (3,10 miliardy eur). V rovnakom období minulého roka vykázala banka zisk 2,6 miliardy USD.



Zisk na akciu predstavoval 1,98 USD oproti 1,66 USD pred rokom. Banka zároveň prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali so ziskom na akciu na úrovni 1,68 USD.



Tržby dosiahli 14,75 miliardy USD. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to znamená rast takmer o 26 %.



Výsledky výrazne ovplyvnil rozmach na trhu fúzií a akvizícií. Ako uviedla agentúra Reuters, za tri mesiace do 27. septembra dosiahol objem fúzií a akvizícií vo svete 1,52 bilióna USD, čo predstavuje nové maximum.



(1 EUR = 1,1562 USD)