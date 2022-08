Zisk Munich Re v 2. štvrťroku klesol

Mníchov 9. augusta (TASR) - Nemecká zaisťovňa Munich Re v utorok oznámila pokles zisku v 2. štvrťroku 2022, keďže jej hospodárske výsledky zasiahli výkyvy na finančných trhoch, v dôsledku čoho zaknihovala veľké odpisy v rámci svojho investičného portfólia. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Spoločnosť so sídlom v Mníchove odpísala 908 miliónov eur za tri mesiace do konca júna, čo odrážalo najmä pokles hodnoty jej investícií. To podľa utorkového vyhlásenia znížilo výnosy z investícií o polovicu a zisk skupiny o 31 % na 768 miliónov eur.



Aj keď Munich Re potvrdila svoj cieľ dosiahnuť tento rok zisk 3,3 miliardy eur, varovala, že nestabilné trhy, spomalenie ekonomiky a finančné dôsledky ruskej invázie na Ukrajinu viedli k zvýšeniu neistoty. Munich Re v marci pozastavila nové obchody v Rusku a Bielorusku a uviedla, že tam zastaví investície.



Zaisťovňa už v 1. štvrťroku odpísala takmer 700 miliónov eur z hodnoty ruských a ukrajinských dlhopisov a v prvej polovici roka zaúčtovala aj náklady na zaistenie, súvisiace s vojnou vo výške približne 200 miliónov eur.



"To je náš súčasný najlepší odhad. Čísla môžeme zaúčtovať len na základe toho, čo momentálne vieme," povedal finančný riaditeľ Munich Re Christoph Jurecka a poukázal na veľmi neprehľadnú a neistú situáciu.



Ďalšiu výzvu predstavujú veľké straty spôsobené prírodnými katastrofami, ktoré sa zvýšili približne o štvrtinu. Najnákladnejšou prírodnou katastrofou pre Munich Re v tomto štvrťroku bolo sucho v Južnej Amerike so stratami vo výške približne 130 miliónov eur.



Extrémne horúčavy a suché podmienky tohto leta viedli tiež k nedostatku vody a požiarom v Európe. Je ťažké určiť presné náklady na tieto udalosti, pretože chvíľu trvá, kým sa prejaví ich vplyv, už skôr upozornila Munich Re.