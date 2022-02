Zisk Munich Re vo 4. kvartáli aj za celý rok vzrástol

Mníchov 23. februára (TASR) - Nemecká zaisťovňa Munich Re v stredu oznámila nárast zisku vo 4. štvrťroku aj za celý rok 2021. Prispeli k tomu najmä príjmy z hrubého predpísaného poistného v segmentoch zaistenia a poisťovne ERGO. Munich Re zvýši dividendy a plánuje tiež spätný odkup akcií vo výške 1 miliardy eur.



„Rok 2021 bol pre Munich Re dobrý. Prekonali sme náš cieľ v oblasti zisku a zároveň sme našu súvahu ešte posilnili aj napriek vysokej inflácii," vyhlásil Joachim Wenning, predseda predstavenstva, podľa ktorého tieto výsledky signalizujú, že zaisťovňa má za sebou dobrý štart na ceste k splneniu strategického programu Ambície 2025.



Zisk Munich Re vo 4. štvrťroku vzrástol na 871 miliónov eur alebo 6,20 eura na akciu z 212 miliónov eur alebo 1,48 eur/akcia rok predtým.



Hrubé predpísané poistné pritom stúplo o 12,9 % na 10,50 miliardy eur.



Za celý rok 2021 vykázala spoločnosť zisk 2,93 miliardy eur alebo 20,93 eura na akciu, zatiaľ čo v predchádzajúcom roku mala zisk 1,21 miliardy eur alebo 8,63 eura/akcia.



Hrubé predpísané poistné v roku 2021 vzrástlo o 8,5 % na 59,57 miliardy eur, čo bolo najvyššie číslo v histórii Munich Re.



Pri pohľade do budúcnosti zaisťovňa očakáva ďalší nárast zisku v tomto roku, a to na 3,3 miliardy eur. Predpovedá tiež, že príjem celej skupiny z poistného vytvorí nový rekord vo výške približne 61 miliárd eur.



Po prvom roku svojho strategického programu Ambition 2025 Munich Re uviedla, že je na dobrej ceste k splneniu finančných cieľov na rok 2025. Očakáva, že zisk na akciu sa do roku 2025 zvýši v priemere o 5 % ročne. Spoločnosť plánuje návratnosť vlastného kapitálu alebo RoE na úrovni 12 až 14 % do roku 2025.



Zaisťovňa navrhla zvýšiť dividendu na 11 eur na akciu. Munich Re tiež plánuje spätné odkúpenie vlastných akcií v celkovom objeme 1 miliardy eur.