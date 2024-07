Zisk najväčšej americkej banky JPMorgan Chase vzrástol o 25 %

New York 12. júla (TASR) - Zisk americkej banky JPMorgan Chase zaznamenal v 2. kvartáli výrazný rast, keď výsledky banky podporili rastúce poplatky z investičného bankovníctva a zisk z akcií Visa. Rast zisku mohol byť ešte vyšší, obmedzili ho však zvýšené rezervy na krytie úverových strát. TASR o tom informuje na základe agentúr AFP a Reuters.



Čistý zisk JPMorgan Chase, najväčšej banky v USA, dosiahol v 2. štvrťroku 18,15 miliardy USD (16,72 miliardy eur). V medziročnom porovnaní to znamená zvýšenie o 25 %.



Čiastočne sa pod výrazný rast zisku podpísali poplatky z investičného bankovníctva. Tie vzrástli medziročne o 50 %, zatiaľ čo samotná banka pôvodne očakávala, že sa zvýšia o 25 až 30 %. Okrem investičného bankovníctva zisk podporila transakcia so spoločnosťou Visa o výmene akcií, ktorá vyniesla banke JPMorgan Chase takmer 8 miliárd USD.



Nemalou mierou výsledky ovplyvnili aj čisté úrokové výnosy (NII). Tie vzrástli medziročne o 4 % na 22,9 miliardy USD.



Banka zároveň prekonala očakávania trhov. Zisk upravený o mimoriadne položky dosiahol na akciu 6,12 USD. Analytici očakávali zisk iba na úrovni 4,19 USD/akcia.



Čistý zisk by bol ešte vyšší, čiastočne ho však zredukovali zvýšené rezervy na krytie úverových strát. Tieto rezervy dosiahli 3,1 miliardy USD, čo oproti 2. štvrťroku minulého roka predstavuje rast o 5 %.



Tržby banky dosiahli v 2. štvrťroku 50,20 miliardy USD. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2023 to znamená rast o 21,5 %.



(1 EUR = 1,0855 USD)