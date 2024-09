Zisk najväčšej cukrovarníckej firmy v Európe sa prepadol o vyše 60 %

Hamburg 16. septembra (TASR) - Prevádzkový zisk spoločnosti Südzucker, najväčšieho producenta cukru v Európe, klesol v 2. štvrťroku o viac než 60 %. Poukázali na to v pondelok zverejnené predbežné výsledky spoločnosti, ktorá zároveň zhoršila výhľad na celý rok. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Südzucker v rámci predbežných údajov zverejnil, že prevádzkový zisk v 2. štvrťroku obchodného roka 2024/2025, čo predstavuje obdobie od júna do konca augusta, dosiahol približne 115 miliónov eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho obchodného roka to znamená pokles o 63 %. Zisk pred úrokmi, daňami, odpismi a amortizáciou (EBITDA) klesol o 50 % na zhruba 190 miliónov eur.



Predbežné tržby zaznamenali 2,54 miliardy eur. Aj v tomto prípade firma zaznamenala pokles, aj keď iba mierny. Za 2. kvartál obchodného roka 2023/2024 dosiahli tržby na úrovni 2,56 miliardy eur. Podrobné výsledky za 2. štvrťrok zverejní spoločnosť 10. októbra.



Vzhľadom na predbežné výsledky aj očakávania vývoja situácie v 2. polroku cukrovarnícka spoločnosť výrazne zhoršila vyhliadky na celý obchodný rok 2024/2025, ktorý sa skončí vo februári. Pôvodne počítala s prevádzkovým ziskom na úrovni 500 miliónov až 600 miliónov eur, teraz odhaduje, že dosiahne 175 miliónov až 275 miliónov eur. V predchádzajúcom obchodnom roku predstavoval zisk spoločnosti 947 miliónov eur.



Ešte viac zhoršila vyhliadky divízie cukru. Pôvodne odhadovala zisk v rozmedzí od 200 do 300 miliónov eur, nová prognóza však hovorí o strate, keďže stratový by mal byť celý 2. polrok. V minulom obchodnom roku vykázala firma prevádzkový zisk na úrovni 558 miliónov eur.



Spoločnosť ako dôvod uviedla zlepšené odhady úrody cukrovej repy v Európskej únii. To znamená viac cukru na európskom trhu. Navyše, svetové ceny cukru klesli. Vyhliadky cien cukru pre najväčšieho producenta tejto komodity v Európe sú tak ešte nepriaznivejšie.



Tržby najnovšie očakáva na úrovni 9,5 až 9,9 miliardy eur. Pôvodne počítala s tým, že dosiahnu 10 miliárd až 10,5 miliardy eur po tom, ako v predchádzajúcom obchodnom roku predstavovali 10,3 miliardy eur.