Zisk najväčšieho ázijského producenta ropy PetroChina vlani klesol
PetroChina v minulom roku vyprodukovala 948 miliónov barelov ropy (1 barel = 159 litrov), čo bol medziročný rast o 0,7 %.
Autor TASR
Peking 29. marca (TASR) - Čistý zisk čínskej spoločnosti PetroChina, ktorá je najväčším ázijským producentom ropy, sa v minulom roku oslabil o 4,5 % z rekordnej úrovne z roku 2024. Dôvodom boli vlaňajšie nízke ceny ropy. Firma uviedla, že vlani dosiahla čistý zisk v sume 157,3 miliardy jüanov (19,76 miliardy eur). V predchádzajúcom roku bol v objeme 164,7 miliardy jüanov. Tržby klesli o 2,5 % na 2,86 bilióna jüanov, uviedla spoločnosť v nedeľu v oznámení pre šanghajskú burzu cenných papierov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
PetroChina v minulom roku vyprodukovala 948 miliónov barelov ropy (1 barel = 159 litrov), čo bol medziročný rast o 0,7 %. Priemerná cena ropy však bola v porovnaní s úrovňou z roku 2024 nižšia o 14,2 %. Rafinérie firmy v roku 2025 spracovali 1,376 miliardy barelov ropy, čo bol medziročný pokles o 0,2 %. PetroChina uviedla, že vzhľadom na rast podielu elektromobilov na čínskych cestách, ktorý ovplyvňuje spotrebu benzínu, jej predaj benzínu na domácom trhu sa oproti roku 2024 zmenšil o 2,3 %.
„Geopolitické faktory môžu pravidelne ovplyvňovať ponuku a ceny, čím vytvárajú riziká neistoty a prudkej volatility,“ uviedla spoločnosť v súvislosti s výhľadom na tento rok. PetroChina očakáva mierny pokles svojej produkcie ropy na úroveň 941,3 milióna barelov. Kapitálové výdavky firma plánuje zvýšiť, a to na 279,4 miliardy jüanov z vlaňajších 269,1 miliardy jüanov.
(1 EUR = 7,9626 CNY)
