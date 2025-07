Zisk najväčšieho producenta cukru v Európe sa prepadol o vyše 85 %

Hamburg 10. júla (TASR) - Nemecká cukrovarnícka spoločnosť Südzucker, najväčší producent cukru v Európe, oznámila za 1. kvartál súčasného obchodného roka prepad prevádzkového zisku o viac než 85 %. Ako dôvod firma uviedla nízke ceny cukru v Európe. Informovala o tom agentúra Reuters.



Südzucker dosiahol v 1. štvrťroku obchodného roka 2025/2026, čo predstavuje obdobie od marca do konca mája, prevádzkový zisk na úrovni 22 miliónov eur. V rovnakom období predchádzajúceho obchodného roka vykázala firma zisk 155 miliónov eur.



Spoločnosť zároveň potvrdila odhad prevádzkového zisku na celý rok 2025/2026. Ten naďalej odhaduje v rozmedzí od 150 miliónov do 300 miliónov eur, zatiaľ čo v predchádzajúcom roku dosiahla prevádzkový zisk na úrovni 350 miliónov eur.



Cukrovarnícky segment vykázal prevádzkovú stratu 56 miliónov eur. Pred rokom ešte zaznamenal prevádzkový zisk, a to na úrovni 59 miliónov eur. „Výsledky ovplyvnil najmä pokles cien cukru,“ uviedla spoločnosť, pričom dodala, že pokles cien by mohli čiastočne kompenzovať nižšie výrobné náklady.



Za celý obchodný rok očakáva firma v prípade cukrovarníckeho segmentu prevádzkovú stratu od 100 miliónov do 200 miliónov eur. Na porovnanie, v predchádzajúcom obchodnom roku zaznamenala prevádzkovú stratu 13 miliónov eur.



V máji tohto roka dosiahli ceny cukru v Európe 540 eur za tonu, zatiaľ čo v októbri minulého roka to bolo 619 eur/tona. Nemalou mierou sa pod to podpísal lacný cukor z Ukrajiny. Práve pre tlak na európsky cukrovarnícky priemysel plánuje Európska únia znížiť dovoz ukrajinského cukru zhruba o 80 %, uviedla agentúra Reuters.



Podľa zástupcov firmy Südzucker EÚ zatiaľ konečné rozhodnutie neurobila, takže momentálne nevedia odhadnúť vplyv obmedzení voči ukrajinskému dovozu. „Očakávame však, že od nasledujúcej cukrovarníckej sezóny, ktorá sa začína v októbri, sa ceny cukru zvýšia, a to pre výrazné zníženie produkcie, za čím je redukcia plôch, na ktorých sa pestuje cukrová repa,“ dodala spoločnosť.