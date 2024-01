Zisk najväčšieho výrobcu čipov TSMC klesol vo 4. kvartáli o pätinu

Tchaj-pej 18. januára (TASR) - Taiwanská spoločnosť TSMC, najväčší výrobca čipov na svete, zaznamenala v poslednom kvartáli minulého roka pokles zisku o takmer pätinu, napriek tomu však prekonala očakávania trhov. Spoločnosť zároveň uviedla, že tento rok by mal byť lepší a počíta so solídnym rastom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a portálu RTTNews.



Spoločnosť TSMC vo štvrtok uviedla, že za 4. štvrťrok minulého roka dosiahla čistý zisk 238,71 miliardy nových taiwanských dolárov (TWD), čo v prepočte predstavuje 7,6 miliardy USD (6,99 miliardy eur). V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka to znamená pokles o 19,3 %. Pod výrazný pokles sa podpísalo oslabenie rastu ekonomiky, ktoré sa odrazilo na znížení dopytu po polovodičoch.



Napriek výraznému poklesu však zisk prekonal očakávania. Analytici počítali s jeho poklesom až na 226,4 miliardy TWD.



Konsolidované tržby dosiahli 625,529 miliardy TWD a v porovnaní s posledným štvrťrokom predchádzajúceho roka sa takmer nemenili. Za 4. kvartál 2022 dosiahli tržby TSMC 625,532 miliardy TWD. Po prepočítaní na doláre predstavovali tržby TSMC 19,62 miliardy USD a v medziročnom porovnaní klesli o 1,5 %.



Medzikvartálne sa však zisk aj tržby vo 4. kvartáli výrazne zvýšili, keďže za 3. kvartál minulého roka zaznamenala spoločnosť prudký medziročný pokles zisku, najvýraznejší za päť rokov. Čo sa týka zisku, oproti 3. štvrťroku sa zvýšil o 13,1 % a tržby vzrástli o 14,4 %. V dolároch sa tržby zvýšili o 13,6 %.



Kapitálové výdavky vo 4. štvrťroku dosiahli v prepočte na doláre 5,24 miliardy USD, zatiaľ čo v 3. kvartáli predstavovali 7,1 miliardy USD. Za celý rok 2023 dosiahli 30,45 miliardy USD oproti 36,29 miliardy USD v predchádzajúcom roku. Zaostali aj za pôvodným odhadom, ktorý bol stanovený na 32 miliárd USD.



Čo sa týka tohto roka, TSMC oznámila, že zatiaľ čo rok 2023 bol náročný, v tomto roku očakáva solídny rast. Predpokladá, že tržby by v dolárovom vyjadrení mohli vzrásť až o 20 %.



(1 EUR = 1,0877 USD)