Zisk nemeckého chemického koncernu BASF v 1. kvartáli výrazne klesol

Berlín 2. mája (TASR) - Nemecký chemický koncern BASF oznámil za 1. štvrťrok prudký pokles zisku, pod čo sa podpísali pokles objemu predaja a klesajúce ceny. Informovala o tom agentúra DPA.



Spoločnosť BASF v piatok oznámila, že v 1. štvrťroku dosiahla čistý zisk 808 miliónov eur. Na porovnanie, za rovnaké obdobie minulého roka zaznamenala firma zisk na úrovni 1,36 miliardy eur.



Firma však nemenila vyhliadky vývoja tohtoročného zisku pred úrokmi, zdanením a odpismi (EBITDA), a to napriek otrasom na trhoch v dôsledku americkej obchodnej politiky. Spoločnosť BASF, ktorá je kľúčovým dodávateľom produktov pre automobilový, poľnohospodársky a stavebný sektor, uviedla, že v súvislosti s americkými dovoznými clami je „jej biznis odolnejší než v prípade iných firiem“. Dôvodom je, že svoje produkty určené pre jednotlivé trhy vyrába do veľkej miery lokálne. Napríklad v USA produkuje až 80 % výrobkov určených pre tento trh.



Rizikom je však nestabilita pri stanovovaní dovozných ciel a nepredvídateľnosť ďalších rozhodnutí americkej administratívy. Ďalším rizikom sú prípadné odvetné kroky dotknutých obchodných partnerov.



Aj napriek zvýšenej neistote BASF ponechal výhľad svojho celoročného upraveného zisku EBITDA nezmenený. Aj naďalej tak počíta s týmto ziskom v rozmedzí od 8 miliárd do 8,4 miliardy eur.