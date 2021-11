Zisk nemeckého energetického koncernu E.ON sa zvýšil takmer o polovicu

Mníchov 10. novembra (TASR) - Nemecký energetický koncern E.ON zaznamenal v 3. štvrťroku rast tržieb takmer o pätinu a čistého zisku o viac než 50 %. Zároveň oznámil výrazný rast zisku a tržieb aj za deväť mesiacov roka. Výsledky spoločnosti vylepšilo viacero faktorov, medzi nimi chladnejšie počasie, redukcia nákladov v britskom retailovom biznise, ako aj kompenzácie súvisiace s odchodom Nemecka od jadra.



E.ON v stredu informoval, že v 3. štvrťroku zaznamenal rast tržieb o 17 % zhruba na 15 miliárd eur. Čistý zisk dosiahol 1,13 miliardy eur, čo medziročne znamená rast o 54,8 %.



Za deväť mesiacov tohto roka zaznamenala energetická firma tržby na úrovni 48,1 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená rast o 11 %. Upravený čistý zisk sa zvýšil o 101 % na 2,2 miliardy eur.



Zisk pred úrokmi a daňami (EBIT) upravený o jednorazové položky dosiahol za deväť mesiacov 3,93 miliardy eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje rast o 46 %. Firma zároveň potvrdila predchádzajúcu prognózu, v rámci ktorej počíta za celý rok s upraveným EBIT v rozmedzí od 4,4 miliardy do 4,6 miliardy eur.