Zisk nemeckého koncernu Merck KGaA vlani klesol

Na archívne snímke zo 7. marca 2024 logo koncernu Merck pred sídlom spoločnosti v nemeckom Darmstadte. Foto: TASR/DPA

Zisk firmy na akciu sa znížil na 6 eur zo 6,39 eura. Upravený zisk na akciu pred zdanením sa oslabil na 8,34 eura z úrovne 8,63 eura.

Autor TASR
Darmstadt 5. marca (TASR) - Zisk nemeckého technologického a farmaceutického koncernu Merck KGaA sa v minulom roku znížil. Spoločnosť vykázala pokles zisku po zdanení o 6,1 % na 2,62 miliardy eur z úrovne 2,79 miliardy eur v predchádzajúcom roku. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.

Zisk firmy na akciu sa znížil na 6 eur zo 6,39 eura. Upravený zisk na akciu pred zdanením sa oslabil na 8,34 eura z úrovne 8,63 eura. Koncern Merck KGaA ďalej uviedol, že jeho zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) medziročne vzrástol o 2,1 % na 5,9 miliardy eur. Čisté tržby spoločnosti však vlani mierne klesli, a to o 0,3 % na 21,102 miliardy eur.

V terajšom účtovnom roku Merck KGaA očakáva čisté tržby v objeme 20 až 21,1 miliardy eur a EBITDA v pásme od 5,5 do 6 miliárd eur. Koncern predpokladá, že vývoj devízových kurzov jeho čisté tržby zhorší o 2 až 4 %. Vedenie spoločnosti však plánuje navrhnúť vyplatenie dividend v nezmenenej sume 2,20 eura na akciu.
