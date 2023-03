Zisk nemeckého prevádzkovateľa letísk Fraport vzrástol vlani cez 80 %

Frankfurt nad Mohanom 14. marca (TASR) - Nemecký prevádzkovateľ letísk Fraport oznámil za minulý rok prudký rast zisku, napriek stratám v dôsledku kompletného odpísania investícií v Rusku. Výsledky podporilo výrazné zvýšenie počtu cestujúcich počas roka, čo zvýšilo tržby spoločnosti takmer o polovicu. TASR o tom informuje na základe správ portálu RTTNews a agentúry Reuters.



Spoločnosť, ktorá po celom svete prevádzkuje viac než 30 letísk, vrátane kľúčového letiska vo Frankfurte nad Mohanom, uviedla, že za rok 2022 dosiahla čistý zisk 166,6 milióna eur. Oproti roku 2021 to znamená rast o 81,5 %. Zisk pred úrokmi, daňami, odpismi a amortizáciou (EBITDA) vzrástol o 36 % na 1,03 miliardy eur.



Tržby spoločnosti dosiahli za minulý rok 3,19 miliardy eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa tak zvýšili o 49 %.



Výraznou mierou sa pod výsledky Fraportu podpísalo kľúčové letisko vo Frankfurte nad Mohanom. Počas minulého roka vybavilo 48,9 milióna cestujúcich, o 97,2 % viac než v roku 2021. Fraport však dodal, že v porovnaní s predpandemickým rokom 2019 to bolo stále o 30,7 % menej.



K roku 2019 by sa frankfurtské letisko malo priblížiť tento rok, uviedla spoločnosť Fraport. Očakáva, že v roku 2023 by malo letisko vybaviť minimálne 80 % až 90 % z počtu cestujúcich vybavených v predpandemickom roku. To znamená od 57 miliónov do 63 miliónov pasažierov.



Čo sa týka EBITDA, Fraport predpokladá, že tento rok dosiahne od 1,04 miliardy do 1,20 miliardy eur. V prípade čistého zisku počíta prevádzkovateľ letísk s jeho výrazným zvýšením na 300 miliónov až 420 miliónov eur.