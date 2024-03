Zisk nemeckého výrobcu autokomponentov Schaeffler vlani výrazne klesol

Berlín 5. marca (TASR) - Nemecký výrobca komponentov pre automobilový a priemyselný sektor Schaeffler oznámil za minulý rok pokles zisku o takmer polovicu. Negatívne výsledky však firma pripísala najmä jednorazovým nákladom spojeným s navrhovanou akvizíciou spoločnosti Vitesco Technologies. Informovala o tom agentúra DPA.



Schaeffler uviedol, že za rok 2023 zaznamenal čistý zisk 310 miliónov eur. V porovnaní s rokom 2022 to predstavuje pokles približne o 45 %. Avšak zisk po úprave o jednorazové položky vzrástol, keď dosiahol 623 miliónov eur, zatiaľ čo v roku 2022 to bolo 610 miliónov eur.



Zisk pred úrokmi a odpismi (EBIT) dosiahol 834 miliónov eur. V predchádzajúcom roku vykázala firma tento zisk na úrovni 974 miliónov eur. V prípade upraveného EBIT však boli výsledky opäť lepšie. V roku 2022 ho Schaeffler vykázal na úrovni 1,05 miliardy eur, zatiaľ čo vlani to bolo 1,19 miliardy eur. Zvýšila sa aj EBIT marža, a to zo 6,6 % v roku 2022 na 7,3 %.



Tržby spoločnosti vzrástli o 3,2 % na 16,3 miliardy eur. Bez započítania kurzových vplyvov dosiahol rast tržieb 5,8 %, k čomu dopomohol vyšší objem predaja, čiastočne však aj ceny produktov.