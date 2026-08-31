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Zisk nemeckého výrobcu zbraní Heckler & Koch sa viac ako strojnásobil
Medziročne zisk spoločnosti, ktorá sa špecializuje na útočné pušky, guľomety, pištole, samopaly a granátomety, sa viac ako strojnásobil na 40,8 milióna eur z úrovne 11,8 milióna eur.
Autor TASR
Düsseldorf 31. augusta (TASR) - Nemecký výrobca zbraní Heckler & Koch za prvý polrok vykázal rekordný zisk. Medziročne zisk spoločnosti, ktorá sa špecializuje na útočné pušky, guľomety, pištole, samopaly a granátomety, sa viac ako strojnásobil na 40,8 milióna eur z úrovne 11,8 milióna eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Firma Heckler & Koch naďalej profituje z masívneho zvyšovania obranných rozpočtov štátov NATO po odštartovaní ruskej invázie na Ukrajinu. Jej tržby za január až jún medziročne vzrástli o 47,1 % na 263,9 milióna eur. Okrem Nemecka patria k zákazníkom spoločnosti aj Francúzsko, Nórsko a pobaltské štáty, ktoré sa vzhľadom na svoju blízkosť k Rusku mimoriadne snažia o posilnenie obranných schopností.
Firma Heckler & Koch získala v prvom polroku objednávky za 260 miliónov eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to bol pokles, ale v júli Bundeswehr zvýšil objednávku 120.000 útočných pušiek na 250.000. Spoločnosť Heckler & Koch, ktorá zamestnáva viac ako 1400 ľudí, prevažne v južnom Nemecku, sa chystá rozšíriť aj svoj závod na montáž pištolí v USA.
Po investíciách v sume približne 100 miliónov eur v rokoch 2020 až 2025 plánuje Heckler & Koch do konca roka 2028 vynaložiť ďalších 230 miliónov eur na nové stroje, modernú infraštruktúru a efektívne pracovné procesy. „Inovácia a rast idú ruka v ruke,“ povedal generálny riaditeľ firmy Jens Bodo Koch.
Firma Heckler & Koch naďalej profituje z masívneho zvyšovania obranných rozpočtov štátov NATO po odštartovaní ruskej invázie na Ukrajinu. Jej tržby za január až jún medziročne vzrástli o 47,1 % na 263,9 milióna eur. Okrem Nemecka patria k zákazníkom spoločnosti aj Francúzsko, Nórsko a pobaltské štáty, ktoré sa vzhľadom na svoju blízkosť k Rusku mimoriadne snažia o posilnenie obranných schopností.
Firma Heckler & Koch získala v prvom polroku objednávky za 260 miliónov eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to bol pokles, ale v júli Bundeswehr zvýšil objednávku 120.000 útočných pušiek na 250.000. Spoločnosť Heckler & Koch, ktorá zamestnáva viac ako 1400 ľudí, prevažne v južnom Nemecku, sa chystá rozšíriť aj svoj závod na montáž pištolí v USA.
Po investíciách v sume približne 100 miliónov eur v rokoch 2020 až 2025 plánuje Heckler & Koch do konca roka 2028 vynaložiť ďalších 230 miliónov eur na nové stroje, modernú infraštruktúru a efektívne pracovné procesy. „Inovácia a rast idú ruka v ruke,“ povedal generálny riaditeľ firmy Jens Bodo Koch.