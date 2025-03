Zisk nemeckej automobilky Audi vlani klesol o 33 %

Ingolstadt 18. marca (TASR) - Nemecký výrobca luxusných vozidiel Audi, dcérska spoločnosť koncernu Volkswagen, v utorok oznámil pokles zisku v roku 2024. Dôvodom bol slabý dopyt aj cenové vojny v Číne, na najväčšom automobilovom trhu na svete. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Automobilka Audi v utorok vykázala za rok 2024 pokles zisku po zdanení už druhý rok po sebe, a to o 33 % na 4,2 miliardy eur. Tento výsledok odráža slabší výkon celej skupiny Audi, ktorá zahŕňa aj značky Bentley, Lamborghini a Ducati.



Tržby spoločnosti sa vlani znížili o 8 % na 64,5 miliardy eur. Prevádzkový zisk klesol na 3,9 miliardy eur zo 6,28 miliardy eur v roku 2023 a prevádzková marža sa znížila na 6 % z 9 %.



Audi minulý rok podobne ako mnoho iných výrobcov áut zasiahol slabý dopyt a cenová vojna v Číne. V prvej polovici 2024 mala tiež spoločnosť so sídlom v Ingolstadte pri Mníchove problémy s nedostatkom dielov na väčšie motory. Jej konečný výsledok zasiahli aj výdavky spojené so zatvorením závodu v Bruseli.



Celkovo skupina v roku 2O24 predala 1.692.548 vozidiel Audi, Bentley, Lamborghini a Ducati, čo bolo menej než 1.918.912 v roku 2024, a 54.495 motocyklov (58.224 kusov v roku 2023). Počet predaných modelov značky Audi vani klesol o 11,8 % na 1.671.218, čo zahŕňa aj 164.480 plne elektrických áut (-7,8 %).



Audi na slabé výsledky reagovalo oznámením plánov na zrušenie tisícok pracovných miest.