Zisk nemeckej automobilky Porsche sa vlani prepadol
Jej čistý zisk klesol o 91,4 % na 310 miliónov eur z úrovne takmer 3,6 miliardy eur v predchádzajúcom roku.
Autor TASR
Stuttgart 11. marca (TASR) - Zisk nemeckého výrobcu športových áut Porsche v minulom roku prudko klesol. Poškodili ho miliardové náklady spojené s návratom k autám so spaľovacími motormi. Automobilka v stredu oznámila, že jej čistý zisk klesol o 91,4 % na 310 miliónov eur z úrovne takmer 3,6 miliardy eur v predchádzajúcom roku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Tržby spoločnosti sa oslabili o takmer desatinu na približne 36,3 miliardy eur. Spoločnosť v minulom roku čelila niekoľkým nepriaznivým vplyvom. Predaj v Číne sa spomalil, americké clá zvýšili náklady a dopyt po elektrických modeloch Porsche výrazne zaostal za očakávaniami.
Bývalý generálny riaditeľ Porsche Oliver Blume pred odstúpením prepracoval stratégiu spoločnosti a rozšíril ponuku vozidiel so spaľovacími motormi, aby podporil predaj. Táto zmena však bola nákladná a vyžiadala si výdavky vo výške približne 2,4 miliardy eur. Ukončenie činnosti dcérskej spoločnosti zaoberajúcej výrobou batérií ubralo zisku približne 700 miliónov eur. Prevádzkový zisk automobilky sa zmenšil o 92,7 % na 413 miliónov eur.
Spoločnosť Porsche očakáva, že jej podnikanie sa v tomto roku zlepší. Upozornila však, že podmienky na trhu zostanú náročné. Nový generálny riaditeľ Michael Leiters v tejto súvislosti poukázal na geopolitickú neistotu a potenciálne vplyvy najnovšieho vývoja na Blízkom východe. Leiters prevzal funkciu od Blumeho na začiatku roka.
