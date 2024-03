Zisk nemeckej DHL sa vo 4. kvartáli aj za celý rok 2023 znížil

Bonn 6. marca (TASR) - Nemecká logistická skupina DHL zaznamenala pokles zisku vo 4. štvrťroku aj za celý rok 2023. Prispela k tomu ekonomická neistota, ktorá zasiahla dopyt. TASR o tom informuje na základe správ DPA a RTTNews.



Čistý zisk DHL vo 4. štvrťroku 2023 klesol o 26,5 % na 981 miliónov eur z 1,34 miliardy eur v rovnakom období predchádzajúceho roka.



Základný zisk na akciu sa znížil na 0,83 eura z 1,11 eura/akcia pred rokom.



Prevádzkový zisk pred úrokmi a zdanením EBIT klesol o 14,6 % na 1,64 miliardy eur z 1,92 miliardy eur a tržby sa znížili o 10,2 % na 21,35 miliardy eur z 23,78 miliardy eur v predchádzajúcom roku.



Za celý rok 2023 klesol EBIT približne o štvrtinu na niečo vyše 6,3 miliardy eur.



Čistý zisk za rok 2023 sa znížil takmer o tretinu na necelých 3,7 miliardy eur. Akcionári však za minulý rok dostanú nezmenenú dividendu vo výške 1,85 eura na akciu.



Generálny riaditeľ DHL Tobias Meyer však nevylúčil ďalší pokles príjmov v roku 2024.



"V roku 2024 budeme aj naďalej čeliť veľkým faktorom neistoty, ako je kolísanie dopytu a geopolitické krízy," uviedol.



Pokiaľ ide o finančný rok 2024, DHL Group predpovedá EBIT medzi 6 až 6,6 miliardy eur. V strednodobej prognóze na rok 2026 odhaduje EBIT od 7,5 do 8,5 miliardy eur.



Spoločnosť v stredu tiež uviedla, že existujúci program spätného odkúpenia akcií platný do roku 2024 sa predĺži do roku 2025 a objem sa zvýšil o 1 miliardu eur na 4 miliardy eur.