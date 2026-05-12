< sekcia Ekonomika
Zisk nemeckej energetickej firmy Uniper medziročne stúpol
Upravený čistý zisk firmy Uniper za prvý kvartál bol vo výške 231 miliónov eur.
Autor TASR
Düsseldorf 12. mája (TASR) - Nemecká energetická spoločnosť Uniper v prvom kvartáli tohto roka dosiahla výrazný medziročný rast zisku napriek tomu, že jej tržby sa znížili. Zároveň potvrdila svoj celoročný výhľad. Firma v utorok uviedla, že jej čistý zisk za prvý kvartál vzrástol na 335 miliónov eur, čiže 0,80 eura na akciu, z úrovne 85 miliónov eur, teda 0,20 eura na akciu, na ktorej bol v rovnakom štvrťroku minulého roka. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Upravený čistý zisk firmy Uniper za prvý kvartál bol vo výške 231 miliónov eur. V rovnakom období pred rokom spoločnosť podľa upravených výsledkov skončila v strate v objeme 143 miliónov eur. Uniper zároveň vykázal upravený zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) v hodnote 407 miliónov eur. Pred rokom to bola strata 139 miliónov eur.
Tržby energetickej spoločnosti sa v prvom štvrťroku znížili o 18,4 % na 17,342 miliardy eur z úrovne 21,261 miliardy eur v prvom kvartáli predchádzajúceho roka. Za celý rok Uniper očakáva upravený čistý zisk v pásme 350 až 600 miliónov eur.
Upravený čistý zisk firmy Uniper za prvý kvartál bol vo výške 231 miliónov eur. V rovnakom období pred rokom spoločnosť podľa upravených výsledkov skončila v strate v objeme 143 miliónov eur. Uniper zároveň vykázal upravený zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) v hodnote 407 miliónov eur. Pred rokom to bola strata 139 miliónov eur.
Tržby energetickej spoločnosti sa v prvom štvrťroku znížili o 18,4 % na 17,342 miliardy eur z úrovne 21,261 miliardy eur v prvom kvartáli predchádzajúceho roka. Za celý rok Uniper očakáva upravený čistý zisk v pásme 350 až 600 miliónov eur.