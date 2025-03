Zisk nemeckej spoločnosti Lufthansa klesol vlani takmer o pätinu

Berlín 6. marca (TASR) - Čistý zisk nemeckej leteckej spoločnosti Lufthansa klesol v minulom roku o takmer pätinu a v prípade prevádzkového zisku pokles dosiahol viac než 40 %. Výsledky ovplyvnili štrajky, rastúce náklady, zákaz využívania ruského vzdušného priestoru a odklad dodávok nových lietadiel. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a Reuters a portálu RTTNews.



Čistý zisk najväčšej nemeckej leteckej spoločnosti dosiahol vlani 1,4 miliardy eur. Oproti predchádzajúcemu roku to predstavuje pokles o 17,7 %.



Ešte výraznejší pokles zaznamenal upravený prevádzkový zisk EBIT (zisk pred úrokmi a zdanením). Dosiahol 1,6 miliardy eur, čo v porovnaní s rokom 2023 predstavuje pokles o 40,74 %.



Dopyt po službách spoločnosti síce rástol, do výsledkov však zasiahli štrajky, zvýšené náklady, ako aj sankcie súvisiace s vojnou na Ukrajine. Ich súčasťou je obchádzanie ruského vzdušného priestoru, čo negatívne zasiahlo aerolínie, ktoré pred vojnou na Ukrajine využívali ruský vzdušný priestor pri letoch do Ázie. Tento rok však Lufthansa očakáva omnoho výraznejší upravený EBIT než v roku 2024.



Čo sa týka počtu cestujúcich, Lufthansa ich vlani prepravila vyše 130 miliónov. Oproti roku 2023 sa tak ich počet zvýšil o 7 %. Tržby vzrástli o 6 % na 37,6 miliardy eur.