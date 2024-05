Zisk nemeckej oceliarskej spoločnosti Salzgitter klesol o vyše 80%

Hannover 7. mája (TASR) - Nemecká oceliarska spoločnosť Salzgitter oznámila za 1. kvartál pokles zisku pred zdanením o viac než 80 % a tržby zaznamenali pokles približne o 10 %. V reakcii na výsledky spoločnosť zhoršila prognózu zisku aj tržieb na celý rok. Informovala o tom agentúra DPA.



Jeden z najväčších producentov ocele v Európe v utorok zverejnil, že za prvé tri mesiace tohto roka zaznamenal zisk pred zdanením 17 miliónov eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles približne o 86 %, keď pred rokom vykázala spoločnosť zisk pred zdanením na úrovni 126 miliónov eur.



Zisk pred úrokmi, daňami, odpismi a amortizáciou (EBITDA) dosiahol 126 miliónov eur. Na porovnanie, za rovnaké obdobie minulého roka zaznamenal 290 miliónov eur.



Tržby klesli medziročne z 3 miliárd na 2,7 miliardy eur. Za celý rok teraz firma očakáva tržby na úrovni 10,5 miliardy eur, zatiaľ čo pôvodne počítala s tržbami v rozmedzí od 10,5 miliardy do 11 miliárd eur.



Smerom nadol upravila aj celoročný odhad zisku pred zdanením a EBITDA. V prípade zisku pred zdanením očakával Salzgitter za celý rok 250 miliónov až 300 miliónov eur. Teraz odhaduje, že tento zisk dosiahne od 100 miliónov do 175 miliónov eur.



Čo sa týka EBITDA, za rok 2024 by mal tento zisk dosiahnuť od 550 miliónov do 625 miliónov eur, zatiaľ čo pôvodne oceliarska spoločnosť predpokladala zisk na úrovni 700 miliónov až 750 miliónov eur. Podrobné údaje o vývoji hospodárenia za 1. štvrťrok zverejní Salzgitter 13. mája.