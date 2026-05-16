Zisk nemeckých firiem v štvrťroku vzrástli napriek poklesu tržieb
Prevádzkový zisk bánk a poisťovní stúpol o 15,9 %, ale priemyselné firmy dosiahli jeho rast len o 0,5 %, uviedla spoločnosť EY.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 16. mája (TASR) - Zisky 40 najvýznamnejších nemeckých firiem, ktorých akcie sa obchodujú na burze vo Frankfurte nad Mohanom, v prvom kvartáli stúpli napriek poklesu ich celkových tržieb. Pomohli tomu najmä silné výsledky finančných spoločností. Ukázala to analýza poradenskej spoločnosti EY. Ich celkový zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT), čiže prevádzkový zisk, medziročne vzrástol o 4,4 %, hoci tržby v priemere klesli o 3,7 %. TASR o tom informuje na základe správy DPA.
Prevádzkový zisk bánk a poisťovní stúpol o 15,9 %, ale priemyselné firmy dosiahli jeho rast len o 0,5 %, uviedla spoločnosť EY. Najvyšší kvartálny zisk vykázala telekomunikačná firma Deutsche Telekom (5,8 miliardy eur), poisťovňa Allianz (4,5 miliardy eur) a energetická spoločnosť E.ON (3,9 miliardy eur). Kvartálnu stratu vykázal iba online predajca Zalando a spoločnosť Porsche Automobil Holding. Najvýraznejšie sa zvýšili zisky firiem E.ON, Siemens Energy a zaisťovne Munich Re. Zisky automobiliek klesli.
Šéf EY Germany Henrik Ahlers označil výsledky za zmiešané. Napriek spomaleniu ekonomiky dosahuje finančný sektor silné výsledky, povedal Ahlers. Jan Brorhilker zo spoločnosti EY však varoval pred širšími štrukturálnymi problémami v nemeckej ekonomike. Podľa jeho názoru tradičný obchodný model krajiny ako exportného giganta už nefunguje, pričom poukázal na čoraz agresívnejšiu konkurenciu zo strany Číny a vysoké náklady v Nemecku.
