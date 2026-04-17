Zisk Netflixu v prvom kvartáli medziročne výrazne vzrástol
Posilneniu tržieb streamovacej spoločnosti pomohol hlavne rast počtu predplatiteľov, zvýšenie predplatného a rast príjmov za reklamu.
Autor TASR
Washington 17. apríla (TASR) - Zisk amerického streamovacieho giganta Netflix v prvom štvrťroku stúpol vďaka dvojcifernému rastu tržieb. Spoločnosť za január až marec vykázala čistý zisk v sume 5,28 miliardy USD (4,48 miliardy eur), čiže 1,23 USD na akciu, pričom v rovnakom období minulého roka bol v objeme 2,89 miliardy USD, čiže 0,66 USD na akciu. Tržby Netflixu sa v prvom kvartáli medziročne posilnili o 16 % na 12,25 miliardy USD z úrovne 10,54 miliardy USD. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Posilneniu tržieb streamovacej spoločnosti pomohol hlavne rast počtu predplatiteľov, zvýšenie predplatného a rast príjmov za reklamu. „Sme v silnej pozícii a tvrdo pracujeme na tom, aby sme využili naše výhody. V priebehu rokov sme sa naučili, že najlepšie, čo môžeme urobiť, je koncentrovať sa a zlepšovať sa rýchlejšie ako konkurencia,“ uviedla firma.
Netflix potvrdil svoj výhľad na celý rok 2026. Očakáva, že jeho celoročné tržby budú v pásme 50,7 až 51,7 miliardy USD, čiže sa zvýšia o 12 až 14 %. Dosiahnuť to chce pokračovaním rastu počtu predplatiteľov, cenovou politikou a zhruba zdvojnásobením príjmov z reklamy.
(1 EUR = 1,1782 USD)
