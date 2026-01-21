< sekcia Ekonomika
Zisk Netflixu vo štvrtom kvartáli medziročne vzrástol o takmer 29 %
Čistý zisk Netflixu vo štvrtom kvartáli vlaňajška medziročne stúpol na 2,42 miliardy USD (2,06 miliardy eur).
Autor TASR
Washington 21. januára (TASR) - Celosvetový počet predplatiteľov amerického streamovacieho giganta Netflix do záveru minulého roka stúpol nad hranicu 325 miliónov z úrovne 301,6 milióna, na ktorej bol na konci predošlého roka. Čistý zisk Netflixu vo štvrtom kvartáli vlaňajška medziročne stúpol o takmer 29 % na 2,42 miliardy USD (2,06 miliardy eur). Tržby spoločnosti sa za október až december medziročne zvýšili o 17,6 % na viac ako 12 miliárd USD. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Netflix sa v súčasnosti snaží získať štúdio a streamovacie podnikanie hollywoodskej spoločnosti Warner Bros. Discovery. Keďže na akvizíciu chce vynaložiť približne 83 miliárd USD, firma uviedla, že pozastaví spätné odkupovanie svojich akcií.
Netflix uviedol, že kúpnu cenu zaplatí v hotovosti. Súperom Netflixu je spoločnosť Paramount, ktorá chce Warner Bros. Discovery vrátane televíznych sietí, napríklad CNN, prevziať za viac ako 100 miliárd USD.
(1 EUR = 1,1728 USD)
Netflix sa v súčasnosti snaží získať štúdio a streamovacie podnikanie hollywoodskej spoločnosti Warner Bros. Discovery. Keďže na akvizíciu chce vynaložiť približne 83 miliárd USD, firma uviedla, že pozastaví spätné odkupovanie svojich akcií.
Netflix uviedol, že kúpnu cenu zaplatí v hotovosti. Súperom Netflixu je spoločnosť Paramount, ktorá chce Warner Bros. Discovery vrátane televíznych sietí, napríklad CNN, prevziať za viac ako 100 miliárd USD.
(1 EUR = 1,1728 USD)