Zisk Next v uplynulom roku klesol o viac ako polovicu

Londýn 1. apríla (TASR) - Britský odevný reťazec Next vo štvrtok oznámil za uplynulý finančný rok 2020/21 pokles zisku pred zdanením na polovicu po tom, ako musel pre blokády spojené s ochorením COVID-19 zatvoriť svoje obchody. Zvýšila sa však prognóza zotavenia sa v tomto roku 2021/22.



Presnejšie, zisk reťazca pred zdanením za rok do konca januára 2021 klesol na 342 miliónov libier (401,37 milióna eur) zo 729 miliónov GBP v predchádzajúcom roku.



Keďže bola väčšina tzv. kamenných obchodov Next zatvorená významnú časť roka, tržby spoločnosti sa znížili o 17 % na 3,6 miliardy GBP.



Next však počas krízy, ktorú spôsobila pandémia nového koronavírusu, ukázal svoju odolnosť a ťažil z dlhoročného fungovania svojho online predaja.



Konkurenti so slabším alebo žiadnym online predajom, najmä reťazec Primark, zaznamenali oveľa väčšie poklesy tržieb. Iní, napríklad sieť obchodných domov Debenhams, oznámili bankrot.



V prvých ôsmich týždňoch súčasného finančného roka zaznamenal Next silnejší rast online predaja, ktorý prekonal odhady. Bol totiž o 60 % väčší ako v rovnakom období pred dvoma rokmi.



Skupina preto zvýšila svoj odhad zisku pred zdanením v aktuálnom roku 2021/22 na 700 miliónov GBP zo 670 miliónov GBP.



(1 EUR = 0,85209 GBP)