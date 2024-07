Zisk Nissanu v 1. kvartáli prudko klesol

Tokio 25. júla (TASR) - Japonská automobilka Nissan oznámila za 1. štvrťrok súčasného obchodného roka prepad čistého zisku o viac než 70 %. Ešte horšie sa vyvíjal prevádzkový zisk, ktorý sa prepadol o 99 %. Firma zároveň zhoršila prognózu vývoja zisku za celý rok, pričom poukázala na "tvrdú konkurenciu na trhu, najmä v USA". TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Čistý zisk Nissanu dosiahol v 1. kvartáli obchodného roka 2024/2025, ktorý sa začal v apríli, 28,6 miliardy jenov (171,02 milióna eur). Medziročne to predstavuje pokles o 73 %. To je podstatne horší výsledok, než predpokladali analytici. Tí očakávali zisk na úrovni 97,1 miliardy jenov.



Ešte horší vývoj zaznamenal prevádzkový zisk. Za obdobie apríl - jún dosiahol iba 995 miliónov jenov, zatiaľ čo pred rokom predstavoval 128,6 miliardy jenov. Je to najhorší kvartálny výsledok Nissanu za viac než tri roky, v reakcii na čo spoločnosť zhoršila prognózu prevádzkového zisku za celý obchodný rok o takmer 17 %. Pôvodne počítala s tým, že dosiahne 600 miliárd jenov, teraz očakáva, že to bude zhruba 500 miliárd jenov.



Zároveň zhoršila odhad celoročného čistého zisku. Očakáva, že dosiahne približne 300 miliárd jenov, čo je o 80 miliárd jenov menej, než firma predpokladala pôvodne.



"Prvý štvrťrok bol pre nás mimoriadne zložitý," povedal na margo výsledkov šéf firmy Makoto Učida. Prisľúbil však, že hospodárenie spoločnosti sa v ďalším období zlepší. Na jednej strane chce riešiť súčasné problémy v USA aj v Číne a situáciu by mali zlepšiť aj nové modely, ktoré chce Nissan uviesť na trh v 2. polroku obchodného roka.



(1 EUR = 167,23 JPY)