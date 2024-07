Zisk nórskeho ropného koncernu Equinor klesol

Oslo 24. júla (TASR) - Nórsky ropný a plynárenský koncern Equinor oznámil za 2. štvrťrok pokles čistého zisku, pričom ako dôvod uviedol najmä zníženie cien plynu. Napriek tomu spoločnosť vykázala lepšie výsledky, než sa očakávalo. Informovala o tom agentúra Reuters.



Upravený zisk pred zdanením za obdobie apríl až jún dosiahol 7,48 miliardy USD (6,87 miliardy eur). Oproti 2. štvrťroku minulého roka to predstavuje pokles o 4,1 %. Napriek tomu zisk prekonal očakávania analytikov, ktorí počítali s jeho poklesom až na 6,96 miliardy USD.



Vývoj zisku ovplyvnili ceny plynu. Tie reagovali na nižší dopyt v dôsledku teplejšieho počasia a stále dostatočný objem plynu v zásobníkoch. Equinor je v súčasnosti najväčším dodávateľom plynu do Európy. Na prvej pozícii nahradil ruský Gazprom, a to už v roku 2022 po tom, ako Rusko zaútočilo na Ukrajinu a európske krajiny začali od dovozu ruských energií ustupovať.



Čo sa týka vývoja produkcie v tomto roku, Equinor potvrdil predchádzajúcu prognózu. Aj naďalej tak očakáva, že objem produkcie ropy a plynu dosiahne tento rok rovnakú úroveň ako v roku 2023. Zároveň potvrdil odhad v oblasti kapitálových výdavkov. Tie by tak mali v roku 2024 dosiahnuť 13 miliárd USD.



(1 EUR = 1,089 USD)