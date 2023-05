Zisk NVIDIA v 1. kvartáli prekonal očakávania trhu

Santa Clara 25. mája (TASR) - Zisk NVIDIA Corporation v 1. kvartáli prekonal očakávania trhu. To spoločne s pozitívnymi vyhliadkami týkajúcimi sa rastu tržieb spôsobilo prudké posilnenie akcií firmy, ktoré sa dostali na nové rekordné maximum. Výrazne si v predĺženom obchodovaní polepšili aj ďalšie tituly z oblasti umelej inteligencie (AI).



Zisk americkej firmy, ktorá navrhuje a vyvíja čipy a procesory do grafických kariet, vzrástol v 1. kvartáli na 2,04 miliardy USD (1,89 miliardy eur) alebo 82 centov na akciu z 1,62 miliardy USD alebo 64 centov na akciu v rovnakom období pred rokom. Upravený zisk predstavoval 2,71 miliardy USD alebo 1,09 USD na akciu, pričom analytici počítali s 0,92 USD na akciu.



Tržby medziročne klesli o 13,3 % na 7,19 miliardy USD z 8,29 miliardy USD. Firma však počíta v prebiehajúcom štvrťroku (do konca júla) s tržbami na úrovni 11 miliárd USD, čo o viac ako 50 % prekonalo prognózy Wall Street. Šéf spoločnosti Jensen Huang uviedol, že NVIDIA výrazne zvyšuje dodávky, aby pokryla prudko rastúci dopyt.



Akcia firmy v predĺženom obchodovaní vyskočila až o 28 % na rekordných 391,50 USD, pričom jej trhová kapitalizácia stúpla približne o 200 miliárd USD na viac než 960 miliárd USD. NVIDIA je najhodnotnejším výrobcov čipov na svete a piatou najhodnotnejšou spoločnosťou kótovanou na burze v USA.



Výsledky podporili optimizmus investorov týkajúci sa umelej inteligencie a tituly z odvetvia sa takisto výrazne posilnili.



(1 EUR = 1,0785 USD)