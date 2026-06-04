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Zisk obchodníka s ropou Trafigura medziročne prudko stúpol
Firma Trafigura vo štvrtok uviedla, že počas októbra až decembra 2025, čiže v prvom kvartáli jej terajšieho účtovného roka, dosiahla druhé najlepšie výsledky vo svojej histórii.
Autor TASR
Singapur 4. júna (TASR) - Spoločnosť Trafigura, ktorá je globálnym obchodníkom s ropou, kovmi, plynom, elektrinou a ďalšími komoditami, za šesť mesiacov do záveru marca, čiže za svoj účtovný prvý polrok, vykázala čistý zisk v sume 4,1 miliardy USD (3,53 miliardy eur). Tento výsledok je podstatne lepší ako čistý zisk spoločnosti za celý predošlý účtovný rok, ktorý bol v objeme 2,7 miliardy USD. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Firma Trafigura vo štvrtok uviedla, že počas októbra až decembra 2025, čiže v prvom kvartáli jej terajšieho účtovného roka, dosiahla druhé najlepšie výsledky vo svojej histórii. Výkonnosť v druhej polovici roka „naďalej zostáva dobrá“, uviedla Trafigura, avšak vonkajšie prostredie je podľa nej ťažké predpovedať vzhľadom na pretrvávajúce politické napätie a volatilitu trhu po vypuknutí vojny na Blízkom východe.
Doteraz najlepším rokom pre spoločnosť Trafigura bol jej účtovný rok 2023, v ktorom dosiahla rekordný zisk 7,4 miliardy USD, pričom v jeho prvej polovici bol zisk vo výške 5,5 miliardy USD.
Nadnárodná korporácia Trafigura sídli v Singapure a regionálne centrá má v Ženeve, Bombaji, Houstone a Montevideu.
(1 EUR = 1,1614 USD)
Firma Trafigura vo štvrtok uviedla, že počas októbra až decembra 2025, čiže v prvom kvartáli jej terajšieho účtovného roka, dosiahla druhé najlepšie výsledky vo svojej histórii. Výkonnosť v druhej polovici roka „naďalej zostáva dobrá“, uviedla Trafigura, avšak vonkajšie prostredie je podľa nej ťažké predpovedať vzhľadom na pretrvávajúce politické napätie a volatilitu trhu po vypuknutí vojny na Blízkom východe.
Doteraz najlepším rokom pre spoločnosť Trafigura bol jej účtovný rok 2023, v ktorom dosiahla rekordný zisk 7,4 miliardy USD, pričom v jeho prvej polovici bol zisk vo výške 5,5 miliardy USD.
Nadnárodná korporácia Trafigura sídli v Singapure a regionálne centrá má v Ženeve, Bombaji, Houstone a Montevideu.
(1 EUR = 1,1614 USD)