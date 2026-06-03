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Zisk oceliarne Voestalpine v jej minulom účtovnom roku stúpol
Zisk spoločnosti pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) v jej uplynulom účtovnom roku vzrástol na 1,5 miliardy eur zo sumy 1,3 miliardy eur.
Autor TASR
Viedeň 3. júna (TASR) - Zisk rakúskej oceliarskej spoločnosti Voestalpine po zdanení sa v jej uplynulom účtovnom roku zvýšil na sumu 424 miliónov eur z úrovne 179 miliónov eur, na ktorej bol v predchádzajúcom roku. Výsledky za účtovný rok 2025/26, ktorý sa skončil v závere marca, firma zverejnila v stredu. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Zisk spoločnosti pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) v jej uplynulom účtovnom roku vzrástol na 1,5 miliardy eur zo sumy 1,3 miliardy eur. Prevádzkový zisk oceliarne pred úrokmi a zdanením (EBIT) sa posilnil o 59 % na 724 miliónov eur, hoci jej tržby medziročne klesli o 4,3 % na úroveň 15,1 miliardy eur.
„Naše strategické smerovanie sa opäť ukázalo ako vysoko odolné a podarilo sa nám výrazne zvýšiť kľúčové ukazovatele zisku a tiež voľný peňažný tok,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Herbert Eibensteiner.
Voestalpine očakáva rast EBITDA aj v terajšom účtovnom roku a odhaduje, že bude v pásme 1,6 až 1,85 miliardy eur.
Zisk spoločnosti pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) v jej uplynulom účtovnom roku vzrástol na 1,5 miliardy eur zo sumy 1,3 miliardy eur. Prevádzkový zisk oceliarne pred úrokmi a zdanením (EBIT) sa posilnil o 59 % na 724 miliónov eur, hoci jej tržby medziročne klesli o 4,3 % na úroveň 15,1 miliardy eur.
„Naše strategické smerovanie sa opäť ukázalo ako vysoko odolné a podarilo sa nám výrazne zvýšiť kľúčové ukazovatele zisku a tiež voľný peňažný tok,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Herbert Eibensteiner.
Voestalpine očakáva rast EBITDA aj v terajšom účtovnom roku a odhaduje, že bude v pásme 1,6 až 1,85 miliardy eur.