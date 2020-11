Zisk odevného reťazca Gap klesol v 3. kvartáli takmer o tretinu

San Francisco 25. novembra (TASR) - Americký odevný reťazec Gap oznámil za 3. kvartál obchodného roka 2020/2021 pokles zisku takmer o tretinu. Do veľkej miery sa pod to podpísali zvýšené náklady na marketing a dopravu spojené s výraznejším predajom výrobkov cez internet.



Pandémia nového koronavírusu zvýšila záujem zákazníkov o online nákupy, čo sa odrazilo aj na tržbách v tejto oblasti. Tržby z online predaja vzrástli v 3. kvartáli súčasného obchodného roka (3. kvartál sa skončil 31. októbra) o 61 %. Na druhej strane sa však zvýšili prevádzkové náklady, konkrétne o 8 %.



Práve online nákupy pomohli zvýšiť porovnateľné tržby o 5 %. Výsledok tak výrazne prekonal očakávania analytikov, ktorí počítali s ich miernym poklesom. Tržby z kamenných obchodov však klesli o 20 % a spoločnosť zopakovala pôvodný zámer zatvoriť celosvetovo stovky obchodov s rovnomennou značkou Gap a ďalšou značkou Banana Republic. Opakom sú ziskové značky Athleta a Old Navy.



Celkové tržby odevného reťazca dosiahli v 3. kvartáli 3,99 miliardy USD (3,36 miliardy eur) a medziročne tak klesli o 0,2 %. Čistý zisk spoločnosti za dané obdobie predstavoval 95 miliónov USD, zatiaľ čo v rovnakom období predchádzajúceho obchodného roka to bolo 140 miliónov USD.



(1 EUR = 1,1865 USD)