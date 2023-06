Zisk odevného reťazca H&M v 2. kvartáli klesol

Štokholm 29. júna (TASR) - Zisk švédskeho odevného reťazca H&M zaznamenal v 2. štvrťroku súčasného obchodného roka mierny pokles, prekonal však očakávania trhov. Navyše firma si veľa sľubuje od 3. kvartálu, ktorý podľa nej odštartoval dobre. Informovala o tom agentúra Reuters.



Za 2. štvrťrok obchodného roka 2022/2023, čo predstavuje obdobie od marca do konca mája, dosiahla maloobchodná sieť H&M prevádzkový zisk 4,74 miliardy švédskych korún (401,87 milióna eur). V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho obchodného roka to znamená pokles o 4,8 %. Aj napriek poklesu je však výsledok lepší, než sa čakalo. Analytici oslovení spoločnosťou Refinitiv počítali s poklesom prevádzkového zisku na 4,07 miliardy SEK.



H&M, druhý najväčší odevný reťazec na svete po španielskej spoločnosti Inditex, pod ktorú patrí značka Zara, sa rozhodol viac sa zamerať na bohatších spotrebiteľov a pozornosť presunul na svoju luxusnejšiu značku Cos. Na trhu lacnejších odevov sa totiž výraznejšie presadzuje čínsky gigant rýchlej módy Shein.



"Letná kolekcia bola prijatá dobre a 3. kvartál mal veľmi dobrý štart," povedala šéfka H&M Helena Helmerssonová. Na to poukázal objem tržieb v prvom mesiaci 3. štvrťroka obchodného roka. Tržby v miestnej mene sa za obdobie 1. až 27. jún zvýšili medziročne o 10 %.



(1 EUR = 11,795 SEK)