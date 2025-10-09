< sekcia Ekonomika
Zisk PepsiCo v 3. štvrťroku klesol, tržby vzrástli
Zisk spoločnosti za tri mesiace do konca septembra 2025 klesol na 2,6 miliardy USD (2,24 miliardy eur) alebo 1,9 USD na akciu z 2,93 miliardy USD alebo 2,13 USD/akcia v minulom roku.
Autor TASR
Purchase 9. októbra (TASR) - Americký výrobca nealkoholických nápojov PepsiCo zaznamenal v 3. štvrťroku 2025 pokles zisku. Ale menší, ako mu predpovedali analytici z Wall Street. A jeho tržby vzrástli, keďže dopyt po energetických nápojoch, sódach a pochutinách na kľúčových medzinárodných trhoch zostal stabilný. TASR o tom informuje na základe správ AP a RTTNews.
Zisk spoločnosti za tri mesiace do konca septembra 2025 klesol na 2,6 miliardy USD (2,24 miliardy eur) alebo 1,9 USD na akciu z 2,93 miliardy USD alebo 2,13 USD/akcia v minulom roku. Po očistení od mimoriadnych položiek vykázala spoločnosť upravený zisk vo výške 2,29 USD na akciu. Analytici v priemere očakávali, že zarobí 2,26 USD na akciu.
Tržby PepsiCo v 3. štvrťroku vzrástli na 23,94 miliardy USD z 23,32 miliardy USD rok predtým. Analytici, ktorých oslovila agentúra FactSet, očakávali tržby vo výške 23,84 miliardy USD.
Spoločnosť PepsiCo uviedla, že v Severnej Amerike objem predaja občerstvenia Frito-Lay a iných potravín v 3. štvrťroku klesol o 2 % a objem predaja nápojov sa znížil o 3 %. Ale v Latinskej Amerike a v Ázii vzrástol.
Koncern PepsiCo začiatkom tohto roka uviedol, že inflácia a meniace sa preferencie spotrebiteľov oslabili dopyt po nápojoch a občerstvení. Snaží sa tiež bojovať proti názorom, že jeho produkty sú príliš drahé, rozširovaním distribúcie cenovo dostupných značiek, ako sú Chester's a Santitas. A urýchľuje odstraňovanie umelých farbív zo svojich produktov.
Spoločnosť so sídlom v Purchase v štáte New York je pod tlakom zo strany Elliott Investment Management, aktivistického investora, ktorý nedávno získal podiel v PepsiCo v hodnote 4 miliardy USD.
Elliott v liste predstavenstvu PepsiCo minulý mesiac uviedol, že spoločnosť utrpela stratu podielu na trhu v Severnej Amerike, kde sa jej rast spomalil a generuje slabšie zisky. Chce preto, aby zredukovala svoje portfólio potravín a nápojov a reinvestovala do kľúčových značiek, ako je Mountain Dew alebo do nových produktov, ako sú proteínové pochutiny.
Spoločnosť PepsiCo vo štvrtok vymenovala za nového finančného riaditeľa Steva Schmitta, ktorý bol finančným riaditeľom americkej divízie maloobchodného reťazca Walmart.
Súčasný finančný riaditeľ PepsiCo Jamie Caulfield plánuje odísť do dôchodku 10. novembra po viac ako 30 rokoch v spoločnosti. V PepsiCo zostane do 15. mája v poradnej funkcii.
(1 EUR = 1,1627 USD)
Zisk spoločnosti za tri mesiace do konca septembra 2025 klesol na 2,6 miliardy USD (2,24 miliardy eur) alebo 1,9 USD na akciu z 2,93 miliardy USD alebo 2,13 USD/akcia v minulom roku. Po očistení od mimoriadnych položiek vykázala spoločnosť upravený zisk vo výške 2,29 USD na akciu. Analytici v priemere očakávali, že zarobí 2,26 USD na akciu.
Tržby PepsiCo v 3. štvrťroku vzrástli na 23,94 miliardy USD z 23,32 miliardy USD rok predtým. Analytici, ktorých oslovila agentúra FactSet, očakávali tržby vo výške 23,84 miliardy USD.
Spoločnosť PepsiCo uviedla, že v Severnej Amerike objem predaja občerstvenia Frito-Lay a iných potravín v 3. štvrťroku klesol o 2 % a objem predaja nápojov sa znížil o 3 %. Ale v Latinskej Amerike a v Ázii vzrástol.
Koncern PepsiCo začiatkom tohto roka uviedol, že inflácia a meniace sa preferencie spotrebiteľov oslabili dopyt po nápojoch a občerstvení. Snaží sa tiež bojovať proti názorom, že jeho produkty sú príliš drahé, rozširovaním distribúcie cenovo dostupných značiek, ako sú Chester's a Santitas. A urýchľuje odstraňovanie umelých farbív zo svojich produktov.
Spoločnosť so sídlom v Purchase v štáte New York je pod tlakom zo strany Elliott Investment Management, aktivistického investora, ktorý nedávno získal podiel v PepsiCo v hodnote 4 miliardy USD.
Elliott v liste predstavenstvu PepsiCo minulý mesiac uviedol, že spoločnosť utrpela stratu podielu na trhu v Severnej Amerike, kde sa jej rast spomalil a generuje slabšie zisky. Chce preto, aby zredukovala svoje portfólio potravín a nápojov a reinvestovala do kľúčových značiek, ako je Mountain Dew alebo do nových produktov, ako sú proteínové pochutiny.
Spoločnosť PepsiCo vo štvrtok vymenovala za nového finančného riaditeľa Steva Schmitta, ktorý bol finančným riaditeľom americkej divízie maloobchodného reťazca Walmart.
Súčasný finančný riaditeľ PepsiCo Jamie Caulfield plánuje odísť do dôchodku 10. novembra po viac ako 30 rokoch v spoločnosti. V PepsiCo zostane do 15. mája v poradnej funkcii.
(1 EUR = 1,1627 USD)