Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 3. február 2026Meniny má Blažej
< sekcia Ekonomika

Zisk PepsiCo vzrástol vo 4. kvartáli o viac než dve tretiny

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Potiahol ho rast tržieb, za ktorým je pretrvávajúci vysoký dopyt po sýtených nápojoch spoločnosti na medzinárodných trhoch.

Autor TASR
Purchase 3. februára (TASR) - Americký výrobca nealkoholických nápojov PepsiCo zaznamenal vo 4. štvrťroku minulého roka rast zisku o viac než dve tretiny. Potiahol ho rast tržieb, za ktorým je pretrvávajúci vysoký dopyt po sýtených nápojoch spoločnosti na medzinárodných trhoch a zároveň pokračujúci záujem o produkty PepsiCo s nízkym obsahom cukru v USA. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.

Čistý zisk spoločnosti dosiahol vo 4. štvrťroku 2,54 miliardy USD (2,15 miliardy eur), čo na akciu predstavuje 1,85 USD. Oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka to znamená rast o 66,8 %.

Bez započítania jednorazových položiek dosiahol zisk nápojovej spoločnosti 3,10 miliardy USD a na akciu 2,26 USD. Firma tak prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 2,24 USD.

Výsledky firmy boli lepšie aj v prípade tržieb. Tie vzrástli vo 4. kvartáli medziročne o 5,6 % na 29,34 miliardy USD. Analytici pritom očakávali ich rast na necelých 29 miliárd USD.

Zvýšil sa aj objem predaja, a to najmä na zahraničných trhoch. V zahraničí vzrástol objem predaja PepsiCo o 3 %, zatiaľ čo celkovo sa predaj nealkoholických nápojov spoločnosti zvýšil o 1 %.

(1 EUR = 1,184 USD)
.

Neprehliadnite

Slovenských lyžiarov vo Švajčiarsku zasypala lavína, jeden zomrel

Zraz hokejistov pred ZOH26 bez Hlavaja, Gernáta a Ružičku, cieľ Top8

KYSEĽ: Univerzitný hokej chceme zlepšovať, Česi sú Amerikou v prášku

JUROVÝCH: Na prevenciu chodí oveľa viac detí ako dospelých poistencov