< sekcia Ekonomika
Zisk PepsiCo vzrástol vo 4. kvartáli o viac než dve tretiny
Potiahol ho rast tržieb, za ktorým je pretrvávajúci vysoký dopyt po sýtených nápojoch spoločnosti na medzinárodných trhoch.
Autor TASR
Purchase 3. februára (TASR) - Americký výrobca nealkoholických nápojov PepsiCo zaznamenal vo 4. štvrťroku minulého roka rast zisku o viac než dve tretiny. Potiahol ho rast tržieb, za ktorým je pretrvávajúci vysoký dopyt po sýtených nápojoch spoločnosti na medzinárodných trhoch a zároveň pokračujúci záujem o produkty PepsiCo s nízkym obsahom cukru v USA. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.
Čistý zisk spoločnosti dosiahol vo 4. štvrťroku 2,54 miliardy USD (2,15 miliardy eur), čo na akciu predstavuje 1,85 USD. Oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka to znamená rast o 66,8 %.
Bez započítania jednorazových položiek dosiahol zisk nápojovej spoločnosti 3,10 miliardy USD a na akciu 2,26 USD. Firma tak prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 2,24 USD.
Výsledky firmy boli lepšie aj v prípade tržieb. Tie vzrástli vo 4. kvartáli medziročne o 5,6 % na 29,34 miliardy USD. Analytici pritom očakávali ich rast na necelých 29 miliárd USD.
Zvýšil sa aj objem predaja, a to najmä na zahraničných trhoch. V zahraničí vzrástol objem predaja PepsiCo o 3 %, zatiaľ čo celkovo sa predaj nealkoholických nápojov spoločnosti zvýšil o 1 %.
(1 EUR = 1,184 USD)
Čistý zisk spoločnosti dosiahol vo 4. štvrťroku 2,54 miliardy USD (2,15 miliardy eur), čo na akciu predstavuje 1,85 USD. Oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka to znamená rast o 66,8 %.
Bez započítania jednorazových položiek dosiahol zisk nápojovej spoločnosti 3,10 miliardy USD a na akciu 2,26 USD. Firma tak prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 2,24 USD.
Výsledky firmy boli lepšie aj v prípade tržieb. Tie vzrástli vo 4. kvartáli medziročne o 5,6 % na 29,34 miliardy USD. Analytici pritom očakávali ich rast na necelých 29 miliárd USD.
Zvýšil sa aj objem predaja, a to najmä na zahraničných trhoch. V zahraničí vzrástol objem predaja PepsiCo o 3 %, zatiaľ čo celkovo sa predaj nealkoholických nápojov spoločnosti zvýšil o 1 %.
(1 EUR = 1,184 USD)