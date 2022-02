Zisk Pfizeru vo 4.kvartáli prekonal odhady vďaka vakcíne proti COVID

New York 8. februára (TASR) - Americká farmaceutická spoločnosť Pfizer dosiahla v uplynulom 4. štvrťrok 2021 vyšší ako očakávaný zisk. Opäť k tomu prispel predaj vakcíny proti ochoreniu COVID-19. V tomto roku však predpovedá nižšie príjmy než ekonómovia.



Zisk spoločnosti sa za tri mesiace do konca decembra 2021 zvýšil na 3,39 miliardy USD (2,96 miliardy eur), čo predstavuje 59 centov na akciu, z 847 miliónov USD alebo 15 centov/akcia rok predtým.



Upravený zisk bez jednorazových položiek sa vyšplhal na 6,24 milióna USD alebo 1,08 USD na akciu. Analytici predpovedali koncernu za sledované obdobie zisk 87 centov na akciu.



Tržby spoločnosti za uplynulý štvrťrok vzrástli o 104,9 % na 23,84 miliardy USD z 11,63 miliardy USD. Analytici však očakávali, že budú ešte vyššie a dosiahnu 24,16 miliardy USD.



Vo 4. štvrťroku vygenerovala dvojdávková vakcína proti koronavírusu Comirnaty tržby viac ako 12,5 miliardy USD.



Pfizer sa delí o zisk, ako aj o náklady na výrobu a distribúciu vakcíny s vývojovým partnerom BioNTech, ale väčšina príjmov ide jemu.



Vakcína Pfizeru založená na technológii mRNA sa používa vo viac ako 160 krajinách sveta a cieľom spoločnosti je vyrobiť viac ako 4 miliardy dávok v roku 2022 po minuloročných troch miliardách dávok.



Pfizer v utorok zvýšil svoju prognózu príjmov z predaja vakcíny v tomto roku na približne 32 miliárd USD z pôvodných 31 miliárd USD a očakáva ďalších 22 miliárd USD z predaja novej perorálnej antivírusovej pilulky na toto ochorenie - Paxlovid.



Pfizer uviedol tabletku na trh koncom 4. štvrťroka a zatiaľ mu vygenerovala tržby iba 76 miliónov USD, keďže bola schválená regulačnými úradmi len krátko pred Vianocami.



Spoločnosť Pfizer v utorok uviedla, že v novom roku 2022 očakáva upravený zisk v rozmedzí od 6,35 do 6,55 USD na akciu a tržby 98 až 102 miliárd USD. Analytici mu predpovedajú lepšie výsledky, a to zisk 6,71 USD na akciu a tržby 103,18 miliardy USD.



TASR správu prevzala z agentúr AP a AFP.



(1 EUR = 1,1447 USD)