Zisk Philip Morris International v 1. kvartáli vzrástol

New York 20. apríla (TASR) - Americký tabakový koncern Philip Morris International oznámil za 1. štvrťrok 2021 nárast zisku aj tržieb. A väčší, ako mu predpovedali analytici z Wall Street.



Čistý zisk predajcu cigariet Marlboro a iných značiek roka sa za tri mesiace do konca marca 2021 zvýšil na 2,42 miliardy USD (2,01 miliardy USD), čo predstavuje 1,55 USD na akciu, z 1,83 miliardy USD alebo 1,17 USD na akciu v 1. štvrťroku 2020.



Upravený zisk bez jednorazových položiek dosiahol 1,57 USD na akciu. Analytici, ktorých oslovila spoločnosť FactSet, pritom očakávali zisk 1,40 USD/akcia.



Tržby spoločnosti za 1. štvrťrok vzrástli o 6,2 % na 7,59 miliardy USD z minuloročných 7,15 miliardy USD.



Koncern Philip Morris International zároveň v utorok zvýšil prognózu upraveného zisku za celý rok 2021 na 5,75 až 5,85 USD na akciu. To predstavuje organický rast o 11 až 13 %.



(1 EUR = 1,2035 USD)